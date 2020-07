Hay malestar por descuentos realizados por la empresa, según lo informado por el presidente del gremio.

Ricardo Rodríguez dijo a Radio 41 que la empresa les realizó descuentos que no estaban previstos y, además, dándoles aviso pocas horas antes de que procedieran a hacer efectivos sus haberes.

Rodríguez informó que hay programadas asambleas en los talleres de Montevideo, Florida y San José desde la 4 de la mañana.

El dirigente señaló que la empresa no ha realizado las convocatorias habituales para los servicios del jueves, por lo que estimó que no habrá frecuencias durante toda jornada. No obstante ello, sugirió consultar en las agencias.