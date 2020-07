Los ediles Héctor Silvera y Alejandro Dianessi se reunieron esta mañana con directivos de la empresa.

Como se ha informado, ese servicio es el que requieren para retornar a sus casas jóvenes que estudian en los liceos de San José de Mayo y residen sobre rutas 11 o 23.

Su interrupción debido a la pandemia, provocó que muchos de ellos, luego de salir de sus centros de estudio, no pudieran volver a sus domicilios después de las 17 horas.

Por intermedio de los mencionados ediles, los padres elevaron una nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este mediodía, en tanto, los curules se reunieron con directivos de la empresa.

Silvera informó a San José Ahora que hay voluntad en COTMI de restablecer el servicio a la brevedad, lo que dependerá de las consultas que hagan en estas horas a la Dirección Nacional de Transporte.

No obstante ello, la compañía pretende que el turno llegue hasta Cardona y no hasta Ombúes de Lavalle, como lo hacía, ya que no le sería redituable.

Silvera no descartó que la frecuencia pueda volver a esta operativa el próximo miércoles.