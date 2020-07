Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Saca a relucir la solidaridad que hay en ti. Hoy, busca ropa que ya no uses y repártela entre quienes más la necesitan.

Amor: Evita que los celos te jueguen una mala pasada. Piensa dos veces antes de hacer comentarios irónicos que ofusquen a tu pareja.

Riqueza: Surgen nuevas gestiones y negocios importantes. No realices cambios radicales, simplemente mejora lo que tienes.

Bienestar: Las terapias alternativas te ayudarán en este cambio interior que estás buscando. Infórmate y practica alguna disciplina oriental, te hará bien.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tus relaciones sociales experimentarán un gran giro, aunque se manifestarán de muy diferentes formas.

Amor: Situación oportuna para complacer con una cena romántica y una noche tranquila a la persona que te atrae.

Riqueza: En este período podrías recibir dinero, sin embargo, tal vez no será bajo las mejores circunstancias.

Bienestar: Para que tu organismo marche bien debes dormir las horas que corresponden, sólo así podrás realmente descansar física y mentalmente.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Se aproxima una etapa en que debes aprovechar para desarrollar tus asuntos. Lograrás obtener muy buenos beneficios.

Amor: Las salidas de recreo con amistades estimularán encuentros románticos en lugares que antes no tenías en cuenta.

Riqueza: El conocimiento que tienes a tu disposición realzará tu autoestima y reputación. Gracias a esto mejorará tu situación laboral.

Bienestar: Trata de descansar un poco más y así relajarte del estrés diario de tu trabajo. Renueva en lo posible tu interés por la vida sana.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Época muy propicia para el desarrollo de las ideas, proyectos y todo aquello que te ponga en contacto con otras personas.

Amor: Sentirás que tu pareja es una persona que tiende a colgarse de ti, y esto te produce una sensación de no poder avanzar.

Riqueza: Posiblemente sientes que tu falta de decisión en los asuntos de trabajo te decepciona. Hazle caso a tus presentimientos.

Bienestar: Sentirás que vuelves a recuperar las fuerzas y la energía. No te vendría mal tomar algún suplemento de vitaminas y minerales.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Nada ni nadie detendrá tu marcha. Hoy intentarán ponerte palos en la rueda pero tu capacidad de adaptación te llevará a la meta.

Amor: Es momento de cerrar círculos. Esa historia inconclusa merece un final, ya que tu pareja no soportará convivir con el pasado.

Riqueza: Los consejos de un familiar te servirán para poder poner en orden tus asuntos financieros. Escucha más a tus mayores.

Bienestar: Cierto clima de tensión y traiciones se respira en tu trabajo. Lo mejor será tomar distancia de algunos colegas y acercarte más a otros.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Trata de ser más espontáneo en tus quehaceres diarios, llegó el momento de darte esos gustos que tenías postergados.

Amor: Vivirás momentos de grandes ilusiones en tus relaciones afectivas. Luego de las tormentas viene la calma.

Riqueza: No esperes demasiado de tus compańeros de trabajo, ya que pueden fallarte a la hora en que los necesites.

Bienestar: No siempre serás capaz de moderarte y respetar un estilo de vida medido. Cada tanto te dejarás llevar por exageraciones que no te benefician.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Es un período no muy favorable, si algo te molesta da media vuelta y trata de continuar con otras cosas. Relájate y no discutas.

Amor: Trata de no iniciar un romance que sabes que no te llevará a ningún lado porque te sientes en soledad. Hay que saber esperar.

Riqueza: En el ámbito laboral, ten cuidado, tu pareces ser verdaderamente muy pretencioso y no te resultarán bien las cosas.

Bienestar: Una disputa podría causarte algún dolor de cabeza, u otros malestares, pero no será nada serio y será fácilmente resuelta y olvidada.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Si miras a tu alrededor, hoy descubrirás nuevas oportunidades, sólo tendrás que poner más atención en las personas próximas.

Amor: Deberás ser más coherente, porque de nada sirve prometerle la luna a tu pareja y después no cumplir con tu palabra.

Riqueza: Cuídate de los chismes en tu lugar de trabajo. Podrías terminar involucrado en un rumor que no te favorecerá para nada.

Bienestar: Situaciones de gran tensión se vivirán en el seno familiar cuando un pariente lance una noticia. Trata de mediar y no de arrojar más leńa al fuego.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútalo.

Amor: Crees que en materia de amor lo conoces todo, pero llegará alguien que hará que tu estructura de pensamientos se venga abajo.

Riqueza: No permitas que los demás se inmiscuyan en tus proyectos. Trata de mantener reserva si quieres que los negocios prosperen.

Bienestar: Si quieres que tu hogar se vea más cálido y armónico, prueba con encender algún sahumerio de sándalo. Necesitas renovar energías.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Ahora hay muchas cosas a tu favor, pero piensa que todo puede cambiar si no estás atento. Mantén el buen talante.

Amor: Tu pareja te contará un secreto de su pasado y tú no sabrás cómo reaccionar. Escucha a tu corazón y no juzgues a tu pareja.

Riqueza: Los gastos se han incrementado en este último tiempo. Si no quieres terminar en bancarrota, deja de comprar compulsivamente.

Bienestar: Grandes cambios están por llegar. Vale la pena dejar de lado los temores y lanzarse a la aventura, recuerda que quien no arriesga no gana.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No firmes ningún papel que no leas detenidamente ya que podrían intentar engańarte. Hoy confía sólo en quienes más te quieren.

Amor: Aunque se hayan suavizado los problemas, especialmente con los amigos, la relación no augura buen panorama.

Riqueza: Dispones de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con tu vida. La razón está al servicio de tus intereses.

Bienestar: Tu bienestar lo encontrarás en las cosas más pequeńas, en la familia, una cena, una película. La soledad será tu aliada.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No te será difícil sobrellevar las cuestiones que hacen referencia a los sentimientos. Tienes buenas intenciones y eso importa.

Amor: Las tormentas ya pasaron y ahora sale el sol. Es tiempo de aclarar el panorama escuchando lo que dicta el corazón.

Riqueza: Día critico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.

Bienestar: Mantén intacta la alegría de vivir que te caracteriza. Es lo que atrae a la gente hacia ti y te hace que generes un entorno tan bueno.

