Este martes el expresidente recibió al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

El nuevo canciller de la República, Francisco Bustillo, visitó al expresidente José Mujica en la chacra de este ubicada en Rincón del Cerro, informó Telenoche 4.

Tras la misma, el exmandatario habló con la prensa y sostuvo que Bustillo es un diplomático “que representa a Uruguay” quien pondrá mucho compromiso para desempeñarse.

“Hay gente que dice que las relaciones internacionales son expedientes, pero no se dan cuenta que detrás de estos expedientes hay humanos y el cultivo de las relaciones humanos sigue jugando su rol”, señaló Mujica.

El actual senador del Frente Amplio afirmó que Bustillo será una pieza clave en el relacionamiento con Argentina y en el plan estratégico general de Uruguay.

“Somos bastante plaga los uruguayos (…) los argentinos no quieren mucho más, para mi es importantísimo la relación con ellos porque la Argentina es un país determinante en nuestra historia”, subrayó el exmandatario.

Mujica dijo haber hablado de todos los temas con el nuevo canciller, inclusive sobre Venezuela, y sostuvo que Uruguay tiene que tener un rol de “querer a todos” para marcar su presencia en el mercado internacional.

Sobre el rechazo del Frente Amplio a la venia para la OEA de Washington Abdala, Mujica, opinó que es “medio impresentable” por sus opiniones en Twitter.

Por otro lado, el expresidente se refirió al canciller saliente Ernesto Talvi y sostuvo que tenía un “exceso académico”, pero una gran falta de política.

Por su parte, Bustillo calificó la reunión con Mujica de “gratificante” e indicó que la relación con el expresidente tiene varios años.

“Lo considero un muy buen amigo y con el que he compartido muchísimas horas (…) no me llevo una guía particular sino que me llevo la visión de él”, señaló.

Finalmente, el nuevo jerarca opinó que la política exterior debe construirse “entre todos” y tener un “punto de encuentro”.

“Si nos agarran desunidos, estamos liquidados (…) y creo que hay muchos elementos que nos pueden y nos deben unir, habrá temas de divergencias pero deben ser los menores”, afirmó Bustillo. / Fuente: Telenoche 4 / Foto: Infobae