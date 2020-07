Así lo transmitió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien dijo que “no comparte en absoluto la política económica que está detrás” de los números de 2019.

Montevideo Portal informa este martes que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo este martes que le «preocupa la sostenibilidad de las cuentas fiscales» y que «si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener a lo largo del tiempo».

En una conferencia de prensa realizada en el marco de la Rendición de Cuentas de 2019 y consignada por radio Universal, Arbeleche dijo que presentaba las cifras del último año «en cumplimiento» de la Constitución, pero «no compartimos en absoluto la política económica que estaba detrás de estos números». «Lo presentamos por un tema de forma, pero mostramos nuestras diferencias en cuanto a los contenidos en materia de política económica», señaló la ministra.

«Esta Rendición de Cuentas ha tenido como consecuencia una desaceleración mayor de la actividad económica en el año 2019, solamente hubo un crecimiento de 0,2 % (del PBI), prácticamente nulo. Ha tenido un impacto en el mercado laboral considerable, durante 2019 se perdieron aproximadamente 10.000 puestos de trabajo», añadió.

Arbeleche afirmó que «una vez corregido» el déficit fiscal al finalizar el año fue de «más de cinco puntos» del PBI, «lo que es el mayor guarismo en los últimos años». «El correlato de ese déficit es una deuda que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años», apuntó.

«Hemos sido bien claros con que no estamos enamorados del numero fiscal, que nos importa la sostenibilidad fiscal o el sostenimiento de las políticas en general pero en particular de las políticas sociales. (…) Estamos en la antesala de lo que va a ser la ley de presupuesto y no podemos ignorar cuál es la foto que tenemos hoy», dijo la ministra y agregó: «Nos preocupa la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener a lo largo del tiempo».

Con respecto al momento actual, en el que influye la pandemia de coronavirus y el respectivo confinamiento, Arbeleche dijo que «está siendo una crisis severa particularmente por lo que vemos en materia del mercado laboral».

«Pero también va a haber una recuperación rápida, en el mercado laboral estamos viendo buenos resultados. Cada vez hay menos solicitudes de seguro de desempleo», afirmó. /Fuente: Montevideo Portal