Lo hacen en una carta que elevaron a la Junta y que, formalmente, ingresará la deliberativo el próximo lunes.

Las dificultades de relacionamiento entre los concejales y Laura Colombo han sido frecuentes a lo largo del período que está finalizando. Una serie de situaciones que se registraron en los últimos meses actuaron como «la gota que desbordó el vaso» y decidieron dar cuenta del panorama al Legislativo comunal.

Los concejales habían anunciado el envío de una carta a la Junta, así como también que solicitarían una audiencia al Ejecutivo, lo que hasta el momento no se ha concretado. No obstante ello, el intendente Pedro Bidegain dijo en su momento, que no intervendría.

En la nota, los concejales señalan que con sus actitudes, Colombo ha obstaculizado la acción de gobierno. «Esta actitud que viene llevando la Sra. Alcaldesa la ha manifestado desde el primer momento de su Gobierno», afirman.

Del mismo modo, expresan la existencia de situaciones de «falta de respeto mínimo en el relacionamiento entre concejales y funcionarios». «Esta situación siempre ha sido difícil y complicada», afirman.

En ese sentido, señalan que «es frecuente» que las reuniones con los funcionarios «terminen con insultos y maltratos, cosa que se ve agravada pues desde su posición de poder, la Sea. Alcaldesa amenaza como modificar los puntajes y/o la reubicación de los funcionarios en sus tareas desconocimiento la situación sanitaria de los mismos como así también su experiencia en esas áreas».

Por otra parte, manifiestan que el «relacionamiento con los Concejales no es diferente del que lleva adelante con sus funcionarios» y aseguran que las sesiones del Municipio terminan «en rispideces, falta de respeto, insultos y malos tratos».

«A su vez, la relación es complicada pues siempre se intenta confrontar a los funcionarios con los concejales y viceversa», añade.

«Por ejemplo, frente a una solicitud de los funcionarios si ésta no es del gusto de la Sra. Alcaldesa o no lo cree conveniente, les expresa que la decisión fue tomada por el Concejo» ponen como ejemplo. Como contrapartida, «cuando los concejales solicitamos la realización de alguna tarea la contestación de la Sra. Alcaldesa es que los funcionarios entienden que no son sus obligaciones hacerlas», agregan.

Más adelante, indican que Colombo adopta decisiones sin consultar a los concejales, que «terminamos viendo el resultado pero no el camino transcurrido para lograrlo».

Al respecto, mencionan que tiempo atrás «la Sra. Alcaldesa tomó por sí sola la decisión de visitar distintas empresa de la zona a los efectos de lograr alimentos o canastas para distribuir en la población» lo que en opinión de los concejales es «loable».

No obstante ello, señala que «las notas fueron enviadas en nombre del Municipio pero con el desconocimiento de los concejales de dicha acción»

«La preocupación del Concejo (…) no está en la acción en sí misma, pero sí con el procedimiento, a quien estuvo dirigida a la ayuda y en qué cantidad. Entendemos que se saltearon procesos locales, nunca e convocó al CECOEL o se visualizó otros organismos que están haciendo la tarea en el territorio», subrayaron.

En ese sentido, indican que se enteraron de las donaciones «por los empleados de las empresas colaboradoras, sus sindicatos o la ciudadanía«, pero «no en forma oficial por la Sra. Alcaldesa«.

Finalmente, los concejales expresan que lo relatado es «una breve síntesis de una larga cadena de suceso en todo este periodo» que habían intentado mantener el reserva en busca de «brindar la mejores condiciones de gobernanza».

Son embargo, «la situación en estos últimos mees cambió drásticamente y de ahí nuestras expresiones», aclaran.

Junto a la nota, que dirigen al presidente de la Junta Departamental, Juan Martín Álvarez, los concejales Nelson Hernández (FA), Nelson Mansilla (FA), Milton Pastorini (PN) y José Campot (PN) aportan «documentos fotográficos como también audios de alguna sesiones del concejo».