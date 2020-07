Los maestros nucleados en ADEMU San José se movilizaron preocupados por los contenidos educativos de la LUC.

Desde su sede de calle Colón, la marcha llegó, por calle 18 de Julio, hasta la Plaza de los Treinta y Tres Orientales.

De la misma también fueron parte representantes del Plenario San José del PIT-CNT, Intersocial San José de Mayo y sindicatos tales como la Asociación de Profesores de San José, Asociación de Trabajadores de CITA y AUTE, entre otros.

«Muchos nos preguntaban por qué motivo nos íbamos a movilizar si es una ley ya promulgada, y si no la habíamos leído. Nosotros hicimos el razonamiento al revés: porque la leímos es que estamos acá. Porque cuando a los trabajadores se los amenaza con sacarles derechos, salen a la calle«, dijo Sebastián Rodríguez, presidente del gremio de los maestros de San José.

Rodríguez dijo que la ley «no tiene nada de popular como dijo el presidente» porque fue hecha «de espaldas» y «sin la participación» de los docentes.

«La escuela pública como la conocimos va a terminar dada vuelta patas para arriba y convirtiéndose en una empresa» aseguró. «No puede, desde detrás de un escritorio, salir algo bueno para una escuela viva, sinónimo de igualdad», afirmó.

En este marco, el dirigente expresó preocupación por los cambios vinculados a la forma de acceder a los cargos que, recordó, «históricamente ha sido por concurso de oposición y méritos». «Ahora van a venir proyectos de arriba» que, en su opinión, van a convertir a los maestros en «aplicadores» quitándoles la posibilidad, también, de «poder planificar como lo hacíamos hasta ahora».

Por otra parte, sostuvo que también afecta la formación integral del niño, que ahora pasará «a ser un número, un resultado de una política que hay que aplicar. (…) Ya no vamos a tener ninguna injerencia y no vamos a poder decir ‘mire, a fulanito le fue mal porque tiene tal situación’. No. Vamos a tener que llevar un número, un resultado, porque hay una política que aplicar», cuestionó.

«Si todo esto se va a dar, nos tiene que explicar cómo se va a ser. La ley es ambigua y por eso los docentes no nos vamos quedar en la zona de confort, tranquilos, vamos a estar en la calle. Y aclaramos algo: esto lo sacan adelante las organizaciones sociales, no estamos pidiendo apoyo político de nadie», remarcó.

Rodríguez dijo que un ejemplo de la creciente preocupación que existe por los efectos de la LUC es el aumento de afiliados a ADEMU San José. «Si eso está pasando es porque algo va a pasar. Y movilizaciones como la de hoy se van a seguir dando. Nunca van a callar a los trabajadores», concluyó.