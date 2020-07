Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

La realidad no te beneficia demasiado, pero sabrás aprovechar lo positivo de hoy. No cierres los ojos, presta atención.

Amor: Podrías enfrascarte en una discusión sin sentido con tu pareja, piensa en esto con atención. Lo que los separa es remediable.

Riqueza: Tu agotado cuerpo está dando seńales de alto. Es hora de empezar a escucharlo o terminarás enfermo.

Bienestar: Tienes que comprender que cada persona es un universo, no esperes que todos reaccionen como tú lo harías.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Estarás excesivamente crítico, sobre todo frente a las nuevas iniciativas que no te inspirarán confianza. Confía en tu instinto.

Amor: Hoy resultas particularmente encantador y seductor. Tu carisma atrae a los demás como moscas a la luz.

Riqueza: Presta atención en tu trabajo, sacando a relucir tu capacidad, tu constancia y tu versatilidad. Esta actitud será bien vista.

Bienestar: Debes minimizar un poco la velocidad. Deja de sumar compromisos porque tu sistema nervioso no lo resistirá.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sigue concretándose todo lo que esperas. Pero será lento todo lo que logres, así que mantén la calma y no desesperes.

Amor: Aprovecha el día de hoy para algún tipo de demostración sorpresiva de amor hacia tu pareja.

Riqueza: Lograrás grandes avances en tu trabajo gracias a la ayuda incondicional de tu pareja. Muéstrate agradecido con ella.

Bienestar: Asegúrate de estar en perfecta condición, manteniéndote al día en cuanto a los últimos regímenes alimenticios y rutinas de ejercicios.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy es un buen momento para revertir esas situaciones que hace tiempo atrás te resultaron muy difíciles de sobrellevar.

Amor: No quieras realizar siempre tus deseos, presta atención a lo que tu pareja quiere. Ténla un poco más presente en tu vida.

Riqueza: Te verás beneficiado en el trabajo y esto se verá reflejado en tu situación financiera. Aprovecha de este momento.

Bienestar: Mantente sereno en las cuestiones amorosas, como siempre tienen sus altas y bajas, está en ti decaer o salir adelante.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Trata de tener mucha más calma de lo habitual para escoger las opciones y no arruines lo que tanto trabajo te costó conseguir.

Amor: Cuidado con los reproches de pareja, no siempre tendrás la razón y puede que quedes en una situación incómoda.

Riqueza: No es un momento oportuno para tratar situaciones de trabajo, si es posible trata de realizarlas más adelante.

Bienestar: En lo posible realiza algún tipo de actividad física, aunque no parezca mucho mejorará tu atención en lo laboral.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Eres creativo pero descuidado, tomate un momento para poner en claro lo que piensas y mejorará tu situación.

Amor: Sabes ofrecer lo que el otro necesita, y en poco tiempo serás recompensado por ello. No te cierres a nuevas experiencias.

Riqueza: Mantente concentrado en el trabajo, un descuido podría volverse muy desalentador. Presta más atención.

Bienestar: Estás en óptima forma para asumir riesgos, trata de no exponerte y mantente alerta a los cambios que se producen.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Alguien de tu familia estará en problemas y te pedirá ayuda. Cuídate de enfriamientos suscitados por cambios de temperatura.

Amor: Conflicto con tu pareja por querer imponer tus ideas sin escuchar. Te encuentras en un momento crítico a nivel afectivo.

Riqueza: Tu camino está sembrado de celos, pero no es obstáculo para seguir luchando pues, a pesar de ello, se pueden obtener éxitos.

Bienestar: No te esfuerces de más, y controla siempre tu corazón y presión arterial. No te automediques porque corres riesgo de intoxicarte.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu temperamento sońador te impulsa a ver lo que realmente no existe. Pon los pies sobre la tierra, que hoy habrá mucha actividad.

Amor: Las circunstancias de la vida te ponen a prueba. Deja atrás relaciones que ya no funcionan.

Riqueza: No desdeńes las relaciones públicas porque si el trabajo escasea más vale estar bien conceptuado y bien conectado.

Bienestar: Cuando te anuncien buenas noticias, pensarás que es demasiado bueno para ser cierto. No viene al caso hurgar demasiado porque no hay nada escondido.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Los secretos se descubren y los fantasmas salen del closet hoy. Te ayudarán a clarificar y mejorarán las relaciones familiares.

Amor: Las heridas del pasado no te permitirán entablar nuevas relaciones amorosas. Deja de lado la nostalgia por lo que ya pasó.

Riqueza: Los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia.

Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y mala alimentación.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Es momento de decir lo que sientes, aunque esto te traiga inconvenientes. Escoge tus palabras y dilo.

Amor: Es un momento de poca paciencia, no reacciones de inmediato por algún reproche puede ocasionarte mayores inconvenientes.

Riqueza: Aprovecha las oportunidades que se te dan en tu lugar de trabajo. No serán muy frecuentes, no las dejes pasar.

Bienestar: Puede ser que tu salud esté desmejorando, trata de evitar los malos hábitos alimenticios y realiza ejercicios, esto te ayudará.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si te encuentras agobiado planifica tu jornada ya que hoy será un día arduo pero lucrativo. Aprovéchalo.

Amor: Es un buen momento para lograr aquello que tanto deseabas con tu pareja. Organiza un viaje para cuando pase la pandemia, la pasarán muy bien.

Riqueza: Si amenazan tu seguridad financiera apóyate en tus colegas más cercanos, ellos te ayudarán a recuperarte.

Bienestar: Trata de enfocarte más en tú actividad corporal. No es bueno no realizar ningún tipo de ejercicio. Cualquier momento es propicio.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Si tienes que delegar una responsabilidad fíjate bien en quién lo haces. Piénsalo dos veces. Puede no ser el correcto.

Amor: Gran momento para conocer gente. Encontrarás a tu pareja ideal, pero primero deberás buscar bastante. Prueba con Apps de citas.

Riqueza: Es el momento de replantear tu situación laboral, ten en cuenta que no es el mejor de los momentos para discusiones.

Bienestar: Ten un poco de relajación y autocontrol, ya que todas las tensiones diarias pueden producirte grandes malestares.

Leé todas las noticias en 👉 www.sanjoseahora.com.uy