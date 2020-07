Ocurrió sobre las 4:30 de esta mañana, según lo informado por Jefatura de Policía.

Ambas motos circulaban por Av. Lavalleja hacia el Norte. La colisión se produjo cuando una de ellas giró para intentar tomar 18 de Julio.

La conductora de uno de los birrodados, que no llevaba casco, resulto con «trauma de cráneo co pérdida de conocimiento», mientras que su acompañante sufrió «politraumatismo leve, traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento». El conductor de la otra moto no sufrió lesiones.

Los exámenes de espirometría realizados arrojaron resultado negativo.

Tomó intervención personal de la Unidad de Respuesta Policial, enterándose del hecho a la Fiscalía de 1er. Trno de San José.