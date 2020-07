Marta Casimiro, residente de Toronto, grabó al repositor y se acercó al gerente del lugar para mostrarle el video pero él se nego a creerle y verlo.

En épocas de pandemia los cuidados higiénicos se volvieron imprescindibles. Cada vez más personas utilizan alcohol en gel, barbijos, e e incluso desinfectan los productos que compran antes de traerlos al hogar. Pero ahora, una mujer grabó el momento en el que un repositor en un supermercado le escupía a los productos para luego limpiarlos, pasándoles la saliva por todo alrededor.

Marta Casimiro, residente de Toronto, Canadá, se encontraba en uno de los locales de la cadena FreshCo. Ella hacía las compras tranquilamente pero, de la nada, notó que un viejo empleado del supermercado le escupía a un trapo para luego usarlo para limpiar productos. Totalmente perpleja por la situación, decidió sacar su celular para comenzar a filmar lo sucedido.

“No podía creer lo que estaba viendo. Estaba en shock y me sentía enferma”, contó en diálogo con CityNews. Luego de poder grabar, se acercó al gerente del lugar y le contó lo que había visto. Pero él se negó a escucharla. “Él protege a sus trabajadores. Dijo que no quería ver el video. Tampoco me creyó y me trató muy mal”, relató.

Casimiro llamó a los ejecutivos al llegar a su casa y no recibió respuesta hasta varios días después. Cuando se comunicaron con ella, le explicaron que el empleado había sido suspendido. “No podemos dejar pasar estas cosas. Estoy furiosa y muy descepcionada. Estamos viviendo en una pandemia, ¿cómo creen que me siento? Esto es terrorismo para mi”, finalizó.

La respuesta del supermercado

Sobeys, la empresa dueña de FreshCo, emitió un comunicado donde indicaba que el hombre había sido contratado a través de terceros y ya no trabaja con ellos. “Va totalmente en contra de los estándares que trabajamos tan duramente para tener cada día. La salud y seguridad de nuestros clientes es nuestra primera prioridad. Eso es más real incluso en estos duros tiempos”, rezaba el informe. /Fuente: Radio Mitre

