Es para que explique porqué aún no se ha convertido en centro de transferencia el vertedero de Ciudad del Plata.

El llamado a sala fue votado por unanimidad, a partir de una moción presentada por la bancada del Frente Amplio. El edil del sector, Germán González, dijo que se trata de un compromiso incumplido de la actual administración.

«La Intendencia prometió el cierre del vertedero en este período, cosa que no ha sucedido. No cumplió», afirmó. Al respecto, el edil del PN, Alghero Giroldi, dijo que la ISJ no se comprometió a cerrarlo sino a transformarlo.

González reconoció que pueda haber sido así; no obstante ello señaló, de todas formas, hubo un incumplimiento.

Previamente, el edil Adrián Laca, mencionó que el director había estado exponiendo sobre el tema la semana pasada en el seno de la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente, y que sus respuestas dejaron conformes a los curules que forman pate de esa asesora.

De todas formas, y al igual que otros ediles del oficialismo, aseguró que acompañaría el llamado a sala para que el Dr. Juan Carlos Álvarez pudiera exponer con mayor amplitud sobre la marcha de las obras.

Como fue señalado, la moción presentada por el Frente Amplio fue aprobada por unanimidad, 25 en 25.