El ex diputado ve pocas chances de que la coalición de izquierda gane la Intendencia.

Entrevistado por el periodista Jorge Gutiérrez, esta mañana, en el programa Según como se mire de Radio 41, De León fue consultado sobre las posibilidades que, a su entender, tiene el FA de ganar en setiembre.

Tras señalar que hubo «gente» que «fue a hablar» con una senadora para que no fuera candidato, e indicar que no comparte la manera en la que el conglomerado ha sido conducido por «el grupito», De León consideró que el FA ya podía haber ganado «hace dos o tres elecciones atrás».

El ex legislador recordó encuestas que, siendo candidato a la comuna –año 2010- lo posicionaban como el aspirante «con mejor visibilidad y mayores posibilidades» del Frente Amplio; no obstante ello, señaló que las condiciones no estaban dadas para el triunfo porque el PN postulaba a José Luis Falero con el respaldo de Juan Chirichi, quien alcanzaba índices de aprobación de gestión de «entre 80 y 90 por ciento»

«No estaban dada las condiciones, porque para ganta hay que tener dos cosas: que tu rival esté débil y que vos, como fuerza política, tengas una estrategia y una táctica. El Frente Amplio no tiene estrategia, y menos táctica», sentenció.

A pesar de esta apreciación, Del León dijo no querer profundizar porque «si les va mal, el pato de la boda voy a ser yo. Ahora se matan entre ellos, pero igual dicen que fue culpa de De León», comentó.

El médico volvió luego a hablar de la forma en la que el Frente Amplio ha sido conducido y reiteró que no comparte la manera «mezquina y de cagar gente que tiene ellos».

Consultado sobre quienes son ellos, no especificó, aunque señalo que se refería a «los que todos saben» que «fueron a hablar a Montevideo» para sacar a un compañero. Yo no soy corrupto, no estoy en la joda, no estoy en la droga, no acomodé familiares míos» se defendió.