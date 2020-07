La encuesta arrojó que el 33 % considera que la gestión del gobierno en ese sentido es “buena” o “muy buena”.

Una encuesta de Opción Consultores señala que la mayoría de la población no aprueba la gestión del gobierno en temas de seguridad pública. Concretamente, solo el 33 % considera que la gestión es «buena» o «muy buena», mientras que el 39 % considera que es «mala» o «muy mala», lo que da un saldo negativo de seis puntos porcentuales. Un 26 % considera que la gestión no es «ni buena ni mala», mientras que un 2 % no supo contestar o no quiso, informó Montevideo Portal este jueves.

Según el estudio, realizado entre el 26 de junio y el 3 de julio con llamadas a 513 personas, «el período de luna de miel entre gobierno y ciudadanía es más acotado» en temas de seguridad pública. «A partir del año 2009 la inseguridad lideró durante más de diez años el podio de las preocupaciones ciudadanas. Sólo fue desplazada a un segundo nivel durante el presente período de crisis sanitaria, en donde los problemas económicos ascendieron a la cima de las prioridades ciudadanas», dice el informe de Opción Consultores.

A pesar del saldo negativo, «la actual administración inicia su mandato obteniendo niveles de aprobación superiores en materia de seguridad pública en comparación con la administración anterior». En setiembre de 2015 la aprobación en temas de seguridad alcanzaba solo el 14 %, según esta misma consultora, mientras que en julio de este año asciende a 33 %.

El informe indica que «la ciudadanía depositó elevadas expectativas» en que el actual gobierno mejorara los índices de criminalidad. «El Monitor de Opinión Pública Opción Consultores de enero de 2020 relevó expectativas hacia el gobierno previas a su asunción. Mientras un 38 % de la población creía que el nuevo gobierno sería capaz de mejorar la situación de la economía, un categórico 69 % de la población manifestaba expectativas positivas respecto a la capacidad del gobierno para revertir los problemas de inseguridad», indica el estudio.

«Dicho contexto de expectativas probablemente impacta inicialmente de forma positiva en la evaluación que la ciudadanía realiza en la materia, a partir de una predisposición optimista hacia el desempeño del gobierno. No obstante, es esperable que progresivamente, a medida que se agota el crédito inicial de expectativas, se imponga un contexto más desafiante al gobierno en la satisfacción de una fuerte demanda ciudadana», continúa el informe.

Si se diferencia por segmentos sociopolíticos, los mayores niveles de aprobación a la gestión del gobierno en esta materia se ubican entre los votantes de Luis Lacalle Pou en noviembre, entre los mayores de 60 años, entre las personas de menor nivel educativo y entre los residentes en el interior. / Fuente: Montevideo Portal