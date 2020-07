Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Buen momento para el cambio, sigue lo que siempre has querido, te traerá beneficios que no sospechabas.

Amor: Momento oportuno para distender el conflicto amoroso. Trata de tener paciencia y evita las discusiones y peleas.

Riqueza: Si algo no te ha salido como querías, no siempre tiene que ser así. Tu suerte mejorará, pero debes poner de tu parte.

Bienestar: Sal de la rutina diaria y anímate a realizar otras actividades, éstas estimularán más tu creatividad y te beneficiarás.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Buen momento para profundizar el vínculo con alguien a quien aprecias, goza de cada instante. Puede transformarse en algo más.

Amor: Es posible que extrańes un tiempo de mayor pasión. Pero no te desanimes, ya volverán los momentos de pasión arrolladora.

Riqueza: Aunque en el pasado estuviste en situaciones complicadas ya todo quedará de lado y se aproximan cambios favorables.

Bienestar: Es el momento oportuno para hacer algún deporte y así alejarte de la rutina diaria. Esto mejorará tu apariencia.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu familia será a quien más desees tener cerca. Si no puedes hacerlo, intenta llamando o tratando de sentirte cerca de ellos.

Amor: Tu pareja querrá compartir un diálogo sincero y profundo, porque hay reacciones tuyas que no comprende y se siente lastimada.

Riqueza: Si tienes que hacer una presentación laboral, dejarás a todos con la boca abierta. Los resultados superarán tus expectativas.

Bienestar: Si haces ejercicios físicos y de relajación, eliminarás la ansiedad, eso hará que liberes tensiones y te sientas mucho mejor con los que te rodean.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tendrás que adaptarte a los cambios. Tal vez hoy te sientas incapaz de hacer algo para cambiar las circunstancias actuales.

Amor: Si no provocas el encuentro para hablar de ustedes, solo recibirás silencio. Recuerda que el orgullo no es muy positivo.

Riqueza: Tu profesión está tomando casi todo tu tiempo, pero son horas bien invertidas. Pon atención sobre el caso que trabajas.

Bienestar: La diplomacia y la moderación en todos los aspectos será lo que te lleve al éxito en tus tratos con otras personas. Trata de dominarte.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

En general prefieres encarar los acontecimientos con una actitud práctica, pero hoy te sentirás especialmente intuitivo.

Amor: Las fantasías sexuales y un erotismo sin límites sumarán la cuota de juego y desenfado que les faltaba experimentar.

Riqueza: Todo mejorará hoy, aunque con lentitud. Los viajes de negocios podrían demorarse al igual que los proyectos que tengas.

Bienestar: Debes tener una actitud positiva en todo momento, de lo contrario, podrías caer en el desaliento y ser muy temeroso. A tu alrededor te necesitan.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Excelente momento para concretar lo que has deseado desde hace tiempo. Pero no abuses de la buena fortuna de este período.

Amor: Eres muy reservado en tus relaciones sentimentales. Dale lugar al juego y al coqueteo, y la pasarás mucho mejor.

Riqueza: No debes derrochar el dinero, ya que en la brevedad lo necesitarás y en adelante no te será muy fácil conseguirlo.

Bienestar: Enfócate en las pequeńas cosas que tanto bien te hacen, pasa más tiempo con tus seres queridos. Ellos se encargarán de brindarte su apoyo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Muy buen momento para conocer gente nueva. Disfruta de la vida y aprovecha cada instante compartido con amigos aún en forma virtual.

Amor: Eres muy capaz de expresar tus sentimientos, pero escoge las palabras. Cualquier momento es bueno para un gesto de carińo.

Riqueza: Jornada que debe ser guiada en los negocios y el trabajo ya que se producirán beneficios que no esperabas recibir.

Bienestar: No te enfades, antes de eso, vete a dar una dicha fría para calmarte y aclarar las ideas. Si no te controlas, podrías arrepentirte luego.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Momento en el que alcanzaras todos tus ideales, aunque hay veces en que te tendrás que esforzar más de lo de acostumbrado.

Amor: No seas tan liberal, de vez en cuando es preferible ser más celoso de tu pareja. Pero tampoco te sobrepases.

Riqueza: Comienzan grandes cambios en tus finanzas, comprarás nuevas adquisiciones que hace tanto estás esperando.

Bienestar: El entrenamiento deportivo o los esfuerzos físicos en exceso no están muy indicados en este momento de tu vida.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

La creatividad y auto superación son más fuertes en estos tiempos, puede ser muy provechoso si pones un poco mas de empeńo.

Amor: Lo que sigue en la pareja es muy prometedor, trata de no modificar nada. Ve de a un paso a la vez.

Riqueza: No es una época para que realices gastos y derroches lo que tanto te ha costado conseguir. Espera el momento oportuno.

Bienestar: Tendrás momentos de gran nerviosismo. Algunas sesiones de yoga, aún en forma virtual, deberían ser suficientes para tranquilizarte.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Puede ser que las cosas se te escapen de las manos, no siempre puedes tener todo bajo control. Relájate que nada es permanente.

Amor: Sentirás que te sobrepasan las exigencias de tu pareja. Pon un poco de entusiasmo y verás como mejora la situación.

Riqueza: Discusiones con el grupo de trabajo, trata de mantener la calma y no empeorar la situación, para así llegar a un acuerdo.

Bienestar: Si eres víctima de enfermedades crónicas, lograrás encontrar un tratamiento más eficaz para tus dolencias, aunque tomará tiempo darte cuenta.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tu buen humor atrae siempre a alguna persona dispuesta a ayudarte. Desde hoy, vendrán tiempos mejores en todos los aspectos.

Amor: Si lo que tienes en vista es formar una familia, hoy es el día ideal para proponérselo a tu enamorado. Quizás se te adelanten.

Riqueza: Ese gran esfuerzo realizado en el pasado es hoy tu regalo y te verás en el lugar que deseaste. Tu entorno se alegrará.

Bienestar: Deja a un lado aquellas cosas o personas que ya no componen nada en tu vida y que te atrasan o estorban. Vive el presente.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No te angusties por supuestos, no puedes ir por la vida suponiendo lo que le pasa a las personas. Sé más abierto.

Amor: Tu pareja te demostrará que en la intimidad es capaz de disfrutar de una relación apasionada y de sorprenderte con sensualidad.

Riqueza: Si eres independiente, la economía pasará por un período difícil, y si dependes de jefes, te darán palabras pero no mejoras.

Bienestar: Coopera con los demás pero aprende también a decir no cuando sea necesario. Expresa claramente cuáles son tus obligaciones.

