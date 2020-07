«Es un gran desafío. Le pondré el corazón, como a cada uno a los que me he enfrentado en mi vida», escribió el exarquero en su twitter.

El exarquero campeón del mundo con Nacional Jorge Seré será candidato a alcalde por el municipio CH de Montevideo, según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados Martín Lema en su cuenta de Twitter este sábado.

«Valoramos mucho que Jorge Seré haya aceptado ser candidato a Alcalde del Municipio CH por nuestra Lista 404. Sabemos de su capacidad y don de gente. ¡Hay equipo!», escribió el dirigente del sector Aire Fresco del Partido Nacional.

Minutos después, «Superman», como fue apodado Seré en sus épocas de arquero, le respondió agradecido: «Gracias Martín, gracias Álvaro (Delgado), gracias a toda la Lista 404, por confiar en mi. Es un gran desafío. Le pondré el corazón, como a cada uno a los que me he enfrentado en mi vida. Y tengo muy claro, que no se gana sólo, sino en equipo. Y acá hay un gran equipo!!».

Según dijo el exarquero a El Observador, la propuesta le llegó el miércoles, tras una reunión en su casa con Lema y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado.

«Me plantearon todo lo que implica ser alcalde y me gustó el desafío. Me entusiasma la oportunidad de poder hacer cosas. Nos pasamos quejando de todas las cosas que se hacen mal. El día que podemos hacer algo, tenemos que estar», dijo Seré al medio.

El Partido Nacional, dentro del lema Partido Independiente que aglomera a toda la coalición multicolor en las elecciones departamentales, presentará tres candidatos para retener el Municipio CH que en 2015 le ganó al Frente Amplio.

Además de Seré se presentará el diputado herrerista Andrés Abt, que buscará ser reelecto y Andrés Burcatovsky, dirigente del Espacio 40. / Montevideo Portal