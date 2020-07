El senador de Cabildo Abierto habló también de la salida de Ernesto Talvi de la actividad política.

“No teníamos previsto que diera este paso» dijo Manini a Radio Montecarlo y la calificó como “una pérdida para la política nacional».

El senador y líder de Cabildo Abierto consideró que la salida de Talvi no afectará a la coalición de gobierno.



Consultado sobre los dichos de la oposición de que el único objetivo de la coalición fue para sacar al Frente del Amplio del Gobierno, Manini dijo que «hay cierta hipocresía en ese tipo de declaraciones».



«El Frente Amplio no se ha podido parar en la cancha, todavía no ha podido aceptar la derrota», remarcó. / Fuente: Radio Montecarlo