Para Alfredo Lago fue «una crónica anunciada»; Mauricio Viera se mostró sorprendido.

Viera, referente de Ciudadanos en el departamento, ex candidato a la Cámara de Diputados por el sector y designado director de la UNASEV, reconoció el impacto que la noticia le causó el domingo a la noche.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, el dirigente dijo que si bien fue claro que su salida de la Cancillería «no fue de la forma más feliz» nada hacía pensar en que tomara una decisión como la que adoptó que, «no nos gusta ni nos alegra».

«El sistema político no es fácil, y puedo comprenderlo. Puedo decir con propiedad que tiene muchos sinsabores y circunstancias que hay que superar. Seguramente no encontró que sea el espacio más adecuado para su desempeño, y sobre todo también por venir del ámbito académico, que es totalmente distinto», recalcó.

Igualmente Viera dijo que lo resuelto por Talvi no pone en riesgo la participación de Ciudadanos así como tampoco compromete su futuro como sector, dada la «horizontalidad construida» por el ex canciller. «Esto no es como la rueda de una bicicleta que cuando le sacás el centro los rayos caen», graficó.

Por su parte, el candidato a la Intendencia, Alfredo Lago, quien fuera parte del proceso fundacional del Ciudadanos -del que luego se retiró por diferencias con el propio Talvi- dijo que su alejamiento le provocó «gran pena y tristeza».

Sin embargo, afirmó que lo ocurrido era algo que «lo veía. Es una crónica anunciada. Creí verlo venir y lamentablemente no me equivoqué», subrayó.

«Es una persona sumamente inteligente y preparada para el ambiente y el análisis académico, pero la política no funciona igual. (…). Seguramente el hecho de enfrentar a gente que pensaba distinto a él le generó cierta dificultad. (…) En la política hay que tener mucha cintura, porque a veces la idea que uno tiene no es la que se termina concretando», señaló.

El candidato dijo también no saber si «el partido pierde o no pierde. Creo que sí le genera cierta dificultad al gobierno. Esperemos que no al país. Me da gran pena y tristeza, pero lo veía», concluyó Lago al ser consultado pro San José Ahora.