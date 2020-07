Rápidamente se repartirá a todas las ligas para que desde la próxima semana se inicien los entrenamientos.

La pasada jornada fue de importantes confirmaciones para los niños y niñas de todo el país, que desde este lunes cuentan con un protocolo para la vuelta de la actividad de sus clubes en todo el Uruguay, el mismo será presentado el próximo miércoles y rápidamente se repartirá a todas las ligas para que desde la próxima semana se inicien los entrenamientos. Será potestad de cada sector decidir si juegan o no su temporada, y de qué manera la organizan, pero desde setiembre está previsto que se pueda competir.

El presidente de ONFI Eduardo Mosegui destacó el hecho en diálogo con 2 de Punta: “Estábamos todos con mucha ansiedad de volver a ver a los gurises en las canchas, por lo que el hecho de poder presentar el miércoles el protocolo junto al doctor Veloso y el subsecretario Ferrari de la Senade es una alegría, por suerte se aprobó tanto por parte de salud pública como por el grupo de científicos que asesoran al presidente. En la presentación anunciaremos el día en el que se podrá comenzar a entrenar, que será la próxima semana, hay un plazo de unos días para que las instituciones puedan acercarse al protocolo y discutir como lo van a llevar adelante. Las ligas y los clubes deberán determinar cuáles son sus fechas de comienzo, si se cumplen todas las etapas desde la semana que viene en los primeros días de setiembre deberían poder comenzar los torneos, a más tardar mediados de ese mes”.

Mosegui adelantó aspectos del protocolo que se presentará el miércoles “Nos llevó mucho trabajo hacerlo, tuvimos que analizar cerca de treinta documentos que nos llegaron desde todo el Uruguay con contenidos muy interesantes, de todos sacamos cosas para generar un documento único que es lo que nos pedía el centro médico de la secretaría. El protocolo final no es ninguno de los que están circulando por redes, hubo que hacer modificaciones hasta el último momento, pasó por varias áreas para que lo fueran aprobando hasta llegar al documento terminado. Creemos que es realizable para las instituciones, está hecho en base a la visión de los protagonistas, pese a que hay realidades muy diferentes y que fue difícil armar algo que las comprenda. Puede suceder que hayan clubes que no puedan cumplir con lo que se solicita por problemas de infraestructura, que no tienen el mínimo que se necesita, por ejemplo por complicaciones de saneamiento o acceso al agua potable. No se podrán utilizar los vestuarios, los chicos y chicas deberán llegar vestidos desde sus casas, hay una figura que es fundamental que es el oficial de cumplimiento sanitario que es quien representa a la institución o liga para que todo se cumpla. Otro aspecto importante es la regulación de la presencia de público en las canchas, sabemos que mucha familia acompaña a los niños, en ese sentido van a haber limitaciones que seguramente sean de un determinado número muy reducido por jugador”. / Fuente: 2 de Punta – Expectativa.uy