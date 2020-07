Una jauría atacó y causó la muerte este fin de semana a 57 ovejas, dejando a otro grupo de 20 heridas y lastimadas en estado de recuperación pero sin mayores esperanzas porque están “medio moribundas”, señaló un productor del departamento de Salto, quien decidió liquidar todo, porque dice que “no da para más”.

De acuerdo a lo señalado por el programa La Hora del Campo, que conduce Luis Andiarena por radio Tabaré de Salto, Alberto Henderson explicó que el sábado 25 los perros entraron al establecimiento “y me hicieron una matanza, mataron 57 bichos, de una majada que estaba pariendo, y me hicieron un estrago”. Además “no sé qué hacer con los corderitos que quedaron, no sé a quién dárselos para que los críe”.

El productor dijo que ahora está esperando “a ver qué van a hacer las autoridades y qué respaldo tenemos, porque en medio del campo no tenemos respaldo de nada, menos nosotros con un predio chico, sobre la ruta y rodeados de un pueblo Mevir. Nunca nos pasó algo de esta dimensión”.

El productor sostuvo que “continuamente andan los perros en los campos”, se ve “gente caminando por los campos con perros y armas”. Y acotó que en el caso del fin de semana fueron tres perros grandes y en buen estado, “yo los vi, pero ni yo ni el personal estamos preparados para salir con un arma” para correr los perros.

Llamó a la Policía y concurrió personal al predio, “pero su accionar es muy limitado porque no tienen mucho para hacer”. “La policía rural no tiene armas largas, y si yo los llamo por una emergencia, solo en el medio del campo, mirando lo que sucedía”, la policía llega “con un palo de escoba”.

“Al perro hay que agarrarlo en el momento y ahí se le ve el sangrado en la dentadura”, pero después que se va es difícil. Son animales que “tienen dueño, se fueron para su casa y el dueño no va a salir y decir ‘los perros son míos’”, apuntó el damnificado.

Recordó que el abigeato “es moneda común y corriente”, siempre se encuentran ovinos carneados “y ya no hago ni denuncia. Ahora voy a liquidar con todo, no da para más”, finalizó. / Fuente: El Telégrafo – La Hora del Campo