Será una audiencia de oficio, de acuerdo a lo señalado por el presidente del gremio, Jorge Borteiro.

En la pasada jornada, el sindicato comenzó a retrasar 10 minutos las salidas de los coches, como forma de protestar por la forma en la que la empresa ha manejado la situación de los trabajadores que aún se encuentra en el seguro de paro, cuyo reintegro reclama.

Como fuera informado, la medida contó con vigilancia policial durante la mañana y el mediodía de ayer, lo que llamó la atención del colectivo.

En este marco, Borteiro señaló que desde el Ministerio de Trabajo el gremio fue convocado, al igual que la empresa, a una audiencia de oficio para el próximo 9 de agosto.

El dirigente indicó que de no mediar otras instancias que puedan propiciar un acercamiento entre las partes, los retrasos continuarán hasta esa fecha. Eventualmente la medida podría agravarse en caso de que ocurran sucesos que así lo ameriten.

Los trabajadores agremiados, además, no están tomando turnos. No obstante ello, y a pesar de los retrasos, los servicios están corriendo en su totalidad con personal no sindicalizado.