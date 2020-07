Hasta el momento se desconoce cómo es que el porcino llegó hasta el lugar. La mujer que manejaba uno de los vehículos atacados pudo filmar toda la escena.

Una mujer de Bahía Blanca vivió una de las más insólitas y particulares situaciones que se dieron en cuarentena. Ella se encontraba en su auto esperando que el semáforo le permitiera avanzar cuando un chancho se acercó al vehículo y comenzó a husmearlo.

“Ay, me muero, me muero. No sé qué hacer“, comienza a gritar la protagonista del video entre divertida y asustada ante la presencia del animal. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando éste se sube con sus dos patas delanteras al capó.

Según el diario La Nación, algunas hipótesis hablan de que el porcino se habría escapado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, ubicada a pocos metros de la zona de su aparición. Pero desde la Universidad Nacional del Sur aclararon que el cerdo no proviene de la casa de estudios, que lo tienen allí “hasta que el dueño lo reclame”.

Las travesuras de la criatura no terminaron allí. En otra grabación que también circuló por las redes se lo ve pararse para apoyarse en el frente de una camioneta policial que salía de una estación de servicio.

A diferencia de la situación anterior, cuando el vehículo comenzó a dar marcha atrás, el chancho lo acompañó todavía apoyado en el paragolpes, hasta que se bajó. /Fuente: Radio Mitre – Video: labrujula24.com

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy