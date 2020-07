La directora de Políticas Sociales de la ISJ se molestó por el reclamo de más apoyo a las ollas populares.

La demanda fue una de las planteadas anoche por la Intersocial San José, en el marco de la movilización y sesión extraordinaria cumplida por la Junta Departamental para conocer su plataforma.

Carolina Hornes afirmó que «desde el día uno» la Intendencia «ha estado presente en la colaboración con las ollas populares».

«Me extrañó la proclama en ese sentido: me pareció que mucha gente estaba hablando sin conocimiento», afirmó.

«Me gustaría saber si quienes leyeron esa proclama sabe a qué ollas ayudamos, con qué las ayudamos, qué se le dio a cada olla. Eso lo tenemos en Políticas Sociales. Yo creo que antes de salir a dar una proclama estaría bueno interiorizarse y saber. Los números los tengo yo y están a disposición. Después de verlos podemos evaluar si falta, si se podrá dar más o menos, pero no antes de dar el primer paso», dijo la funcionaria, quien invitó a los promotores de la movilización de anoche a acercarse a la Dirección para abordar el asunto.

«Las personas que vi que estaban en la protesta no son la personas de las ollas, eso me molestó. Porque nosotros vamos a las ollas, estamos con las ollas y vistamos las ollas. Me gustaría saber si quienes estaban ahí saben dónde están las ollas funcionado, quiénes son sus referentes, cuántas personas atienden, porque estoy segura que no lo saben«, disparó.

«El ítem número uno fue ‘más ayuda a las ollas populares’. ¿Pero por qué? ¿Dónde estaban los números, la evaluación, la cantidad de ollas? Lo vi muy amplio y falto de información«, insistió la directora.

A pesar de sus cuestionamientos, Hornes sostuvo que sus expresiones son un «una crítica a lo que están pidiendo» porque los trabajadores y los gremios «están para eso, para pedir, solicitar, reclamar. Y es el derecho que tenemos todos. Festejo el poder vivir en democracia y tener este derecho. Pero está bueno también, por los trabajadores que estanos de este lado -yo también soy una trabajadora- informarse previamente y preguntar«, reclamó.

«Y vuelvo a insistir: la gente de las ollas a las que yo, directora de Políticas Sociales, fui y visité, no la vi en ese momento«, remató.