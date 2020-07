El secretario de Estado indicó que en poco tiempo la Jefatura de Policía sumará entre 30 y 35 nuevos efectivos para llenar vacantes.

El ministro del Interior Jorge Larrañaga llegó este viernes a San José de Mayo donde brindó una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Policía.

En ese marco dijo que se va a tratar de contemplar en el presupuesto la asignación de más personal para el departamento, con el objetivo de revertir la situación actual en la que hay un policía por cada 511 habitantes. Los trabajadores que se incorporen serán de San José para evitar que posteriormente sean trasladados.

“San José tiene una carencia y por eso la Guardia Republicana está procurando ayudar y asistir con 38 efectivos por día”, dijo el ministro, aunque aclaró que su presencia “no es permanente”, ya que está supeditada a los operativos planificados en otros puntos del país.

Larrañaga sigue creyendo que en un año debería haber un cambio palpable por parte de la población de mejora en la seguridad.

En tal sentido manifestó que ya “se están dando cambios, han bajado las rapiñas y los hurtos…tenemos la percepción subjetiva de que la gente siente que hay mayor presencia policial en la calle y un accionar distinto”.

Con respecto a los allanamientos nocturnos dijo que si no se aprueba no va a ser excusa para poder cumplir los objetivos de combate a la delincuencia y el narcotráfico en particular.