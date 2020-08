El material audiovisual en el que el animal muge por la muestra de afecto rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.

En la actualidad los animales suelen ser los protagonistas de los videos que mayor repercusión generar a través de las diversas redes sociales.Desde perros y gatos hasta leones y cocodrilos, son algunos de los que por lo general consiguen llamar la atención. En esta ocasión quien lo logró fue una vaca.

“Jenna” reside en una granja santuario sin fines de lucro en Virgina, Estados Unidos, y todas las mañanas se acerca hasta la ventana de la cocina con el fin de que su dueño Ryan Phillips le dé un abrazo.

El video fue publicada por medio de Facebook a través de la cuenta de la granja “Vida de cerdos” y de inmediato se volvió viral en las plataformas digitales. “Jenna realmente ama a su padre. A veces se impacienta por que salga, así que le llama desde la ventana”, escribieron junto a la publicación.

Debido a que nació como melliza, “Jenna” posee el síndrome de Freemartin. Se trata de una anomalía genética que produce infertilidad, por lo que estuvo a punto de ser sacrificada. Sin embargo, a los tres días de nacida fue rescatada por Ryan Phillips y su esposa Mallory Sherman.

Qué dijo Ryan Phillips sobre la relación que mantiene con la vaca

“Jenna me trata como si fuera su mejor amigo y me vio como si fuera su madre cuando era pequeña porque le traía y le daba biberones. Me golpeaba en la barriga para intentar que saliera más leche”, señaló el granjero.

Y agregó: “Continuamos teniendo un vínculo que resulta en que ella muge por mí y necesita abrazos matutinos, así como mucho tiempo juntos durante el día, y abrazos de buenas noches y rasguños también. Somos realmente los mejores amigos”. /Fuente: Radio Mitre

