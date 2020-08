A lo largo de los años, los perros han logrado entablar una importante relación con los humanos. Para la mayoría son mucho más que una mascota y han pasado a convertirse en un miembro más de la familia o en nuestros mejores amigos.

En verano los animales recurren desesperadamente al agua para refrescarse y pueden ocurrir accidentes.

Es por esto que la pérdida de un perro es algo demasiado difícil para quienes son cercanos a él. El dueño de un pitbull de color marrón pensó que había perdido a su fiel amigo cuando se encontraban en un río y ocurrió un terrible accidente.

A pesar de que la aspiración de agua dulce es menos grave que la salada, no deja de ser un riesgo muy grave.

Una de las personas que pudo atestiguar lo sucedido, capturó el desgarrador momento en el que el dueño del pitbull se encuentra desesperado después de haber sacado a su perro del río. Todo parece apuntar a que el perro perdió el control y se estaba ahogando.

El dueño se niega a aceptar que ha perdido a su perro y en medio de tristes sollozos pide a gritos ayuda.

Mucha gente se acerca a tratar de ayudarlo, pero nadie sabe muy bien qué hacer en una situación así.

El dueño lo abraza desconsolado y no puede parar de llorar. Por suerte, una mujer tomó la iniciativa de aplicarle reanimación cardiopulmonar. El perro parece completamente desmayado, así que el dueño lo mantiene patas arriba mientras la mujer le realiza compresiones sobre el pecho.

La reanimación cardiopulmonar permite que los órganos del animal se mantengan oxigenados.

Después de unos tensos minutos parece que la reanimación no tiene efecto, pero cada vez más personas se acercan a ayudarlos y a mantener al perro en la posición correcta para que las presiones puedan resultar más eficaces.

Siguiendo las indicaciones de la mujer, el dueño comienza a darle respiración artificial a su perro.

El color pálido en las encías del perro es un claro síntoma de falta de oxígeno.

En el video se puede ver la tensión del momento:

El dueño no parece dispuesto a afrontar la pérdida de su amigo y no deja de hablarle y pedirle que regrese. La incansable mujer de rodillas en el suelo no para de realizar las compresiones y darle palabras de ánimo a todos los que se encuentran allí.

Si la reanimación cardiopulmonar no muestra efectos en unos 10 minutos entonces ya no queda nada que hacer.

Después de muchos intentos, el perro vuelve en sí y abre los ojos. El enorme trabajo de todos los que estuvieron allí presentes, logró salvar la vida del hermoso pitbull.

Si se practica correctamente la reanimación cardiopulmonar puede devolver el pulso y la respiración a quien había perdido sus signos vitales.

La reacción del dueño demuestra el inigualable vínculo que tiene con su perro. Tuvo que afrontar unos tensos momentos de incertidumbre, pero afortunadamente, podrá continuar en compañía de su querido perrito. /Fuente: zoorprendente.com

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy