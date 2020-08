La edila Ana Gabriela Fernández (FA) expresó preocupación porque son «prácticamente iguales que en otros momentos».

Al hacer uso de la palabra en la sesión de ayer de la Junta Departamental, Fernández remarcó que, sin embargo, «no estamos en las mismas condiciones»

«¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se puede hacer para que esas aglomeraciones de personas no sucedan? ¿A quién le podemos decir que no vaya? Alguien me podrá decir que el virus no se transmite en espacios al aire libre, pero suelen ser aglomeraciones muy grandes» subrayó.

Fernández recordó, además, que importantes concentraciones de personas han comenzado a darse, de un tiempo a esta parte, sobre la Av. Manuel D. Rodríguez -entre Artigas y Av. José Pedro Varela- y consideró que también allí la Intendencia debería tomar medidas.

La edila señaló que en esta zona, además, esos controles deberían extenderse hacia la circulación vehicular y particularmente sobre las «picadas de motos y autos».

«El Ejecutivo debería extremar las medidas en esta condición sanitaria en la cual estamos viviendo. Controlar estas aglomeraciones (…) y también aquellas reuniones como bailes, por ejemplo, que a pesar de la prohibición se están llevando adelante», enfatizó.

La legisladora solicitó que sus planteos fueran elevados al Ejecutivo y a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la corporación.