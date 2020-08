La alcalde de Ciudad del Plata dijo que los concejales que la han denunciado “tienen en su ADN enquistado el patriarcado, no soportan que una mujer esté liderando el Municipio. Es un tema de machismo”.

La alcalde de Ciudad del Plata, Laura Colombo, comparece este miércoles ante la Comisión de Legislación, tras ser acusada de irregularidades por los concejales de su Municipio.

“Voy a escuchar verdaderamente cuáles son las denuncias” fue lo primero que Laura Colombo le dijo a los periodistas presentes en el edificio del legislativo departamental y agregó que también informará “punto por punto lo que ha logrado” el Municipio que encabeza.

“No sé de qué me acusan” remarcó, al tiempo que aclaró que “transparencia hay, nada sale sin que el concejo firme” y agregó que “en el municipio (de Ciudad del Plata) no hay nada que esconder”.

“Oh casualidad que en campaña electoral me sienten en el banquillo de los acusados”, manifestó con suspicacia Colombo, quien fue crítica con los concejales que la están acusando, señalando que pueden ignorar ciertas cosas porque van cada 15 días a cobrar el reintegro de gastos.

En tal sentido dijo también que “tienen en su ADN enquistado el patriarcado, no soportan que una mujer esté liderando el Municipio. Es un tema de machismo”.