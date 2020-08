Ana Betaberri, candidata a la Intendencia por el sector Sumate del Partido Nacional, se refirió a las críticas dirigidas a la administración del gobierno departamental formuladas por Oscar Castro, referente del grupo de inundados, vertidas horas atrás en la Junta Departamental.

Este jueves Ana Bentaberri participó de una conferencia de prensa en la casa del Partido Nacional donde la lista 880 encabezada por César Uran acompañado por el senador Juan Sartori, oficializó el apoyo de dicha agrupación a la candidatura de Bentaberri a la Intendencia.

La instancia fue oportuna para consultar a la hasta hace pocos días secretaria general, sobre qué opinaba de los dichos de Oscar Castro, referente del grupo de inundados de San José de Mayo formuladas en las últimas horas en la Junta Departamental. Durante varios pasajes de la sesión, Castro aseguró que la Intendencia «no ha hecho nada». «Somos los olvidados de la sociedad», «lo que ha hecho la Intendencia es mentir», «del gobierno departamental no espero nada», fueron algunas de sus frases a lo largo de la reunión, que tuvo carácter extraordinario.

Ante esto la candidata aclaró que se elaboró un plan de ordenamiento territorial y que se conformó una comisión especial integrada por representantes del gobierno departamental, de los vecinos, Junta Departamental, Mides y Ministerio de Vivienda. “Se firmó un acuerdo de trabajo con los propios vecinos”, dijo en tal sentido y adelantó que en los próximos días (no precisó la fecha) se estará celebrando la primera reunión.

“No creo que podamos hablar de que no se ha hecho nada, yo creo que se han dado los pasos que hay que dar. Entiendo también la insistencia, entiendo la urgencia que pueden tener esos vecinos, porque muchos de ellos necesitan contar con una solución, pero desde el primer momento, por lo menos en lo personal, he sido muy clara, esto va a llevar un proceso porque los estudios tienen que ser técnicos y no solamente opiniones”, manifestó Benataberri.

“No soy yo ni nadie en particular quien decide este vecino sí, este vecino no, pretendemos que hayan estudios técnicos, que avalen la composición de un grupo de vecinos de San José, que en la segunda etapa puedan conformar el equipo destinado a la construcción de esas viviendas”, agregó.

“También hemos tenido algunas conversaciones con la ministra de Vivienda, quien ha respaldado esta cantidad de etapas que hemos venido llevando adelante, a quien le hemos hecho saber con el intendente Bidegain la intención de acompañar el proceso de construcción de viviendas en el departamento de San José…no solamente para el grupo de vecinos que está en la zona inundable, porque hay otras personas del departamento que también necesitan soluciones habitacionales” enfatizó.

Para finalizar sus puntualizaciones sobre el tema, Bentaberri dijo estar “convencida” de que “hemos hecho mucho, y también estoy convencida y asumo que queda mucho por hacer”, pero aclaró: “Me parece desafortunada expresión de que no se ha hecho nada”.