El candidato a la Intendencia de San José por Cabildo Abierto, Edgard García, fue entrevistado en el ciclo San José Elige 2020. Al ser consultado por las posibilidades de dicha fuerza política que en las elecciones nacionales a nivel departamental cosechó aproximadamente 8.500 adhesiones, dijo que “Cabildo Abierto va a estar muy bien representado”.

Al referirse a sus rivales políticos, como el Partido Nacional y el Frente Amplio manifestó que “tenemos desencantados de los dos bandos”. En tal sentido García analizó: “Tenemos el Partido Nacional que está sumamente deteriorado en lo que es el concepto del vecino…en lo que está trabajando asiduamente es tratar de mantener los votos que tiene. No tiene mucha más capacidad de agrandarse”.

“El Frente Amplio tiene una votación importante pero a nivel nacional está dejando sus causas, fruto de su mala gestión en el tema administrativo que creo tira todos los argumentos para que la gente considere que puede ser una fuerza, dio un muy mal ejemplo en la administración de dineros públicos”, dijo García, quien resumió que “aquí (en San José) el único que puede captar votos es Cabildo Abierto”.

Propuestas

Según el dirigente de C.A. “San José va a jugar un papel fundamental en desarrollo urbanístico e industrial del sur del país”. Para lograrlo tratará de captar inversiones de habitantes montevideanos con poder adquisitivo que quieran apostar por el departamento dadas las virtudes que éste tiene para ofrecerles, como la cercanía con el puerto y las carreteras.

La caminería y la limpieza serán temas prioritarios de su plan de gobierno. Refiriéndose al primer punto expresó que hay grandes falencias y eso se refleja en una falta de obras reales. En alusión al segundo puntualizó el caso de Ciudad del Plata, donde a su entender la “se ha faltado a lo que son los roles de la Intendencia”.

Al hablar del tema de los “inundados de San José de Mayo”, informó que ha mantenido contactos con la ministra de Vivienda quien le ha transmitido que la falta de presupuesto es la principal limitante para seguir planificando en pro de soluciones definitivas en ese sentido.

García indicó que mantendrá las direcciones existentes en la actualidad dentro de la Intendencia porque se justifican, pero considera necesario “achicar el número de directores” ya que “el presupuesto de la Intendencia –en tal sentido- es sumamente alto”.

Cultura

“Tenemos muchos casos de expresiones culturales que dan déficit, hay que modificar formatos”, manifestó el candidato de Cabildo Abierto. Como ejemplo puso la Feria del Libro, en el que según él “las carpas salen un dineral” cuando se le “podría dar vida” a los edificios del Gobierno Departamental. En el mismo sentido se expresó con respecto a la Fiesta del Mate y Día del Gaucho.

Críticas a la actual administración

Edgardo García fue muy crítico con la actual administración departamental. En tan sentido dijo:

“Hoy a simple vista lo que se ve es un desfasaje, un desorden total en lo que son las cuentas y a la vista está, lo ha dicho la propia candidata a la intendencia por el Partido Nacional (Ana Bentaberri), hago eco de lo que dijo ella, la situación estaba sumamente difícil. Falta de control adentro de la Intendencia que hace que esta situación se va viendo en números reales”.

“Hoy contamos con la ventaja que la redición de cuentas está siendo expuesta antes de las elecciones departamentales, si hubiesen sido anteriormente sin duda alguna nos hubiésemos comido un garrón porque la situación es mucho más difícil”.

Generalmente el contador maquilla un poco la situación, para mejorar la situación que realmente es, entonces nos encontramos con una situación totalmente maquillada y fea, falta de salud económica”.

“Vemos comercios de plaza, de gente de diferentes localidades que le están negando el crédito a la Intendencia, eso ya es el fiel reflejo de una falta de credibilidad al gobierno departamental, no puede ser que usted hoy vaya a un comercio y le digan no, yo a la Intendencia no le brindo un servicio porque no le cobro. Cuando llega eso, como gestor de una Intendencia me parece que tendría que bajar la cabeza y considerar que me equivoqué o que no estoy en el camino correcto”.

Edgardo García procurará, en caso de ganar la elección, que su gestión “no esté en el boca a boca y pase desapercibida, ahí se va a lograr ver realmente los frutos de una buena gestión”, finalizó.