La directora de Coordinación de la cartera, Dra. Karina Rando, dijo que no está prevista la suspensión de clases.

Rando fue parte de una reunión realizada esta tarde por el Comité de Emergencia en la que, específicamente, se analizó la situación generada en Libertad a raíz del brote de COVID-19 que tuvo como lugar de origen el jardín Arcoiris.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó en la presente jornada se detectaron más casos positivos, aunque dijo que la cantidad de se conocerá con el informe oficial del SINAE de esta noche.

En ese sentido, indicó que son aproximadamente 160 las personas que están en cuarentena y que, este lunes, se realizaron un centenar de hisopados.

Rando dijo que la situación generada en Libertad también encuentra explicación en una serie de prácticas que su población ha tenido en los últimos tiempos y que no se ajustan a las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias.

Al respecto dijo que equipos epidemiológicos han detectado, por ejemplo, reuniones en escuelas entre maestros y entre maestros y padres sin uso obligatorio de barbijo, actividades en entornos cerrados, reuniones y fiestas de cumpleaños sin mascarillas y en entornos cerrados, y la práctica de deportes de contacto.

«De haberse cumplido con las recomendaciones sanitarias, la situación habría sido un poco menos preocupante. Ahora hay que mantener el nivel de alerta muy alto y para eso, necesitamos la total colaboración de la población», subrayó la directora.

CLASES. Con respecto a la posibilidad de suspender las clases en el reto de los centros educativos libertenses, Rando dijo que no está previsto y que esa decisión se adoptó en consulta con el grupo de expertos que asesora a la Presidencia de la República.

«Al día de hoy no se ha tomado. No quiere decir que mañana, si tenemos muchos casos positivos y se encuentren vínculos con oros centros educativos, pueda hacerse. Pero ese no es el escenario que tenemos ahora», remarcó.

PICADA DE VARELA. En este marco, el intendente Pedro Bidegain, presidente de Comité de Emergencia, fue consultado sobre la fiesta organizada por un importante grupo de jóvenes en Picada de Varela durante la madrugada del domingo.

Al respecto, Bidegain dijo que el tema no se abordó y que será motivo de análisis en otra reunión que se realizará entre martes y miércoles.

«Una cosa es hacer uso y otra muy distinta, abuso. En San José se nos ha ido un poco la mano. Pedimos a todos que acaten las medidas, usen tapabocas… Ojalá que no pero si no, nos va a ir como Libertad”, alertó.