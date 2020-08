Varias actividades que se iban a realizar en esa ciudad se han ido suspendiendo en forma paulatina.

Por lo pronto, y según informó a través de un comunicado, el Municipio no tiene previsto cerrar sus puertas.

No obstante ello, la atención durante estos días se verá restringida ya que se ha dispuesto que los funcionarios que no residen en la ciudad, no viajen a cumplir con sus tareas, inicialmente por esta semana.

Por tal motivo, desde el Municipio se solicita a la población postergar aquellos trámites que no sean de urgencia.

Con respecto a la libreta de conducir, recordó que sigue vigente la disposición que establece que, hasta octubre, se podrá circular con la licencia vencida.

Hasta que las condiciones lo permitan, además, podrá permanecer dentro del local municipal solamente una persona.

FÚTBOL. Instituciones deportivas del medio también han decidido suspender actividades.

Por ejemplo, el Club Campana resolvió dejar sin efecto el fútbol infantil, el fútbol femenino y el inicio de los entrenamientos en divisiones formativas, lo que estaba previsto que sucediera este lunes.

Juventud Unida y Las Palmas, en tanto, suspendieron por esta semana las prácticas de fútbol infantil.

JUBILADOS. La Asociación de Jubilados de Libertado, por su parte, resolvió postergar, para una fecha a definir, las elecciones que habían previsto para este próximo jueves 13. / En base a Infolibertad