El mismo uniría las localidades de Raigón con Juan Soler pasando por San José de Mayo; para eso se aprovecharía la estructura férrea existente según detalló el candidato a la Intendencia por el Partido Independiente.

Tras confirmar plenamente su candidatura, Luis Noya, quien aspira alcanzar la Intendencia de San José con el movimiento “Corriente Integradora” del Partido Independiente, fue entrevistado del ciclo San José Elige 2020.

En ese marco Noya se quejó de la actual legislación electoral, a la que definió como muy mala y que no interpreta las necesidades de la gente. “Lamentablemente la legislación electoral es muy mala, no le da posibilidades a la ciudadanía de elegir los candidatos que piensa al no permitir el voto cruzado”, y puso como ejemplo las Alcaldías, donde la gente no puede votar cruzado a la Intendencia y a la Alcaldía.

“El gran problema que tiene la normativa electoral es que no interpreta las necesidades de la gente y la gente cada vez es más crítica, no se deja llevar, analiza los problemas y cuando llegan las elecciones queda encorsetada a la estrategia del sistema electoral”, dijo en tal sentido.

Refiriéndose a los objetivos de su sector Noya manifestó que “bajo el espíritu de querer cambiar la política departamental aspiramos a la Intendencia, pero también aspiramos, fundamentalmente, a que la población nos dé un espacio para poder integrar la Junta Departamental y no vamos defraudar”, aseguró.

Entre las primeras acciones que implementaría en caso de llegar a la Intendencia enumeró tres: primero una auditoría, segundo tener un gasto responsable y tercero que todos los partidos políticos sean parte del gobierno con participación activa.

“Lo primero es una auditoria, saber los recursos con que se va a disponer, saber cómo se va a gastar esa plata. Tenemos un problema de base que es un déficit importante y acumulado en los últimos tres períodos que es significativo, cerca de los 300 mil dólares que es muchísima plata y que eso sale de los contribuyentes. El gasto desmedido fue de plata de contribuyentes y tratar de salir de la situación económica actual también lo van a pagar los contribuyentes”, por lo que consideró que “la auditoría es vital, no para cuestionar a nadie ni hacer responsable a nadie”, porque “de la confrontación no logramos opiniones unánimes para poder salir adelante”.

“El gasto tiene que ser responsable. No podemos tener gastos en pavimento con mal balasto. Evaluar si la maquinaria de la Intendencia está en funcionamiento o se perdió, cómo se va a reponer para evitar las tercerizaciones que por lo general son incontrolables”, indicó.

“Poner a consideración de los demás partidos, no se ha hecho nunca. Se habla de participar pero en realidad nunca se participa. Hacer entre todos un plan de gobierno para los cinco años con un plan de inversiones y análisis de presupuesto, el intendente establecerá cuáles son sus prioridades, los demás partidos pueden aportar normativas para el plan. Hay gente muy buena en el departamento para desempeñar funciones”, expresó.

Noya considera “que la Intendencia tiene un organigrama muy disperso, con direcciones amplias”, por lo que sugiere que bajo la figura del intendente esté la Secretaría que se encargue de analizar la contabilidad de todas las direcciones. La Intendencia “tiene que ir camino a achicar direcciones y potenciar sub direcciones y que hagan sus presupuestos”, declaró.

El candidato del Partido Independiente buscará fomentar el turismo aplicando conceptos como “turismo de cultura” y “turismo natural”. “No hay una política de turismo” dijo refiriéndose a la actualidad. Entre sus propuestas para conseguirlo propone buscar sponsors que financien actividades como la Fiesta del Mate, ya que entiende que en eso no se debería usar dinero de los contribuyentes. Entre las alternativas plantea unificar dicha festividad, con el día del gaucho y el aniversario del inicio del éxodo del pueblo oriental, “darle una impronta nacional de nacimiento de la patria” según sus propias palabras.

Tranvía

Sobre el final de la entrevista con San José Elige 2020, Luis Noya se refirió a un proyecto tendiente a potenciar el turismo a la vez de brindar un servicio de transporte para los habitantes permanentes de San José: poner en funcionamiento un tranvía.

La idea nació al ver que las vías se conservan en buen estado y se podrían aprovechar. El tranvía funcionaría en el tramo comprendido entre Raigón y Juan Soler pasando por San José de Mayo, donde su parada principal sería a la altura de donde hoy se encuentra la terminal de ómnibus.

Para eso Noya confesó que ya ha establecido contactos. Sería un servicio transporte urbano “que no deja de ser una atracción turística porque sería el primero del país”, indicó.