Margot Benzano expresó su angustia ante la situación y dijo que “las familias siempre supieron lo que ocurría».

La directora del centro educativo en Libertad, Margot Benzano, expresó en diálogo con Telenoche su angustia el brote de covid-19 registrado en el jardín y aseguró que se está apoyando a todas las familias para atravesar el complicado momento.

Un jardín de infantes ubicado en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, debió cerrar sus puertas días atrás tras dar positivo a covid-19 la directora de dicho centro educativo.

Al momento, son 18 las personas con coronavirus y hay más de un centenar en cuarentena a la espera de los resultados de los hisopados.

La directora del jardín con el brote, Margot Benzano, informó que tanto ella como los niños que dieron positivo al covid-19 se encuentran “en buen estado de salud”.

Benzano indicó que los menores no presentan síntomas de la enfermedad, a no ser un mínimo de la pérdida del olfato.

No obstante, la directora se mostró angustiada por la situación y aseguró que se está apoyando a todas las familias a atravesar el complicado momento.

Benzano explicó que el brote inició tras dar positivo su hija, quien había estado con ella días antes.

“Cuando ella me avisa inmediatamente nosotros nos aislamos, nos hisoparon, y al dar resultado positivo por supuesto que inmediatamente se suspendieron las clases. Esa misma noche avisamos a todas las familias lo que estaba ocurriendo, siempre estuvieron al tanto de lo que estaba ocurriendo”, aseguró.

La directora sostuvo que los protocolos sanitarios en el jardín eran estrictos y los padres fueron informados de los mismos antes del inicio de clases.

«Los papás tenían que tocar timbre y esperar a ser atendidos (…) los niños tenían que pasar por una alfombra sanitaria, se los recibía con alcohol en gel, los grupos estaban con distanciamiento en el salón», detalló.

De todas formas, Benzano dijo que se llevó a cabo una reunión con padres, con el mínimo de aforo permitido, para hablar sobre la evolución de los pequeños. No obstante, descartó que no se haya respetado el protocolo y subrayó no compartir las declaraciones de las autoridades sanitarias quienes indicaron que se falló en ese aspecto.

«Para quienes conocen la institución y saben cómo trabajamos no estuvo en nosotros el ánimo de generar todo esto, pero tristemente le puede pasar a cualquiera (…) la ciudad tomó mucha conciencia y todos tenemos que cuidarnos», sentenció. / Fuente: Telenoche