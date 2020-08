«Sigue haciendo afirmaciones públicas sin sustento», afirmó Pablo Urreta, candidato del Frente Amplio.

Ayer, el ex jefe comunal aseguró que la Intendencia ha sido «la única» que ha hecho «algo» por los inundados y que el Frente Amplio no estaba en condiciones de formular críticas ya que en 15 años no había construido ni una sola vivienda para quienes son afectados por las crecientes.

Esto luego de que en respuesta a un pedido de informes efectuado por el diputado Nicolás Mesa, el Ministerio de Vivienda señalara que la Intendencia nunca había hecho gestiones para activar en el departamento el Plan Nacional de Relocalizaciones.

En una publicación que realizó anoche en Facebook, y que tituló «Dato mata relato», Urreta señaló que en San José, en el período 2015-2019, según el informe 2019 del Ministerio de Vivienda «se entregaron 1054 soluciones habitacionales» y que «en diciembre del año pasado había seis cooperativas en construcción».

«Adicionalmente MEVIR entregó 279 vivienda para vecinos de Rodríguez, Mal Abrigo, Estación González, Juan Soler, Kiyú y Capurro», añadió.

En segundo término, el candidato del FA, señalo que “en el quinquenio pasado el gobierno construyó, a través del Plan de Relocalizaciones, 3500 soluciones habitacionales para familias que sufren las inundaciones».

«¿Por qué en San José no se pudo hacer ni una? Porque la Intendencia, desde el año 2016 hasta ahora, declaró públicamente la voluntad de hacerlo pero nunca presentó un proyecto al MVOTMA para darle solución al tema».

Urreta remarcó que esta situación que «fue corroborada por los vecinos de Manos Unidas en la reunión con el MVOTMA, y que además consta en la respuesta oficial de la Ministra Irene Moreira al pedido de informes realizado por nuestro diputado Nicolás Mesa. Datos, no opinión», concluyó.