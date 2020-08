Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Deberás escoger entre iniciar una nueva actividad, mudarte o tomarte unos días de vacaciones. Sé cauto para elegir.

Amor: Sientes que tu independencia peligra con la llegada de una relación formal. No te cierres al amor y pon algunas cosas en claro.

Riqueza: No te verás iluminado por la buena fortuna. Mejor, sé precavido con los gastos que realizas y no malgastes tu dinero.

Bienestar: Busca desconectarte del mundo real mediante actividades que disfrutes dentro de tu hogar. Esto te permitirá despejar tu mente.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Deberás aceptar que existen hechos que escapan a tu control. No podrás verte ciento por ciento seguro de nada.

Amor: Enamorado y confiado, estás disfrutando de un nuevo amor. Alguien de tu entorno trata de malograr este momento, no lo permitas.

Riqueza: No esperes que los demás hagan todo por ti. Para llegar a la cima necesitas esfuerzo y dedicación.

Bienestar: Estos son los momentos en los cuales te das cuenta que tu vida se ve encausada correctamente. No temas felicitarte por tus decisiones.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Te sentirás invadido por la poesía, armarás versos y disfrutarás tu libertad. Saldrás airoso de todos tus combates.

Amor: No todos disponemos de las mismas habilidades. Utiliza las tuyas para ayudar a tu pareja cuando ella lo necesite.

Riqueza: El alcanzar la claridad mental es lograr ver las ocasiones más allá de las apariencias. Esto te ayudará a vislumbrar negocios.

Bienestar: No necesitas demostrar lo valiente o arriesgado que eres. No caigas en las redes de ajenos que sólo buscan que hagas lo que ellos quieren.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Encontrarás conflictos en cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo, en tu casa, leyendo un libro.

Amor: Vivirás momentos de indecisión respecto a los sentimientos hacia tu pareja. Dentro de ti encontrarás la respuesta.

Riqueza: No hagas caso de las presiones de tu entorno familiar por orientarte a un área laboral, elige un rubro en el que estés cómodo.

Bienestar: Lo difícil puede volverse conquistable con un poco de ayuda de los astros. Tendrás el empuje para alcanzar tus metas a largo plazo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

Amor: Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde.

Riqueza: Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos.

Bienestar: Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate.

Amor: Estarás algo irritable con tu pareja. No es momento de hablar de cuestiones delicadas porque terminarán peleándose.

Riqueza: Fuertes inversiones se traducirán en importantes beneficios. Los cambios que realices, hazlos sin precipitación.

Bienestar: Dedica la jornada entera a la alegría compartida entre amigos. Tu familia y las personas que realmente te quieren, disfrutarán de verte feliz.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Has perdido tu confianza en los instintos. Intenta recordar cómo escuchar a tu yo interior y ten cuidado con las discusiones en casa.

Amor: Te notarás carente de deseo y pasarás por una etapa complicada con tu pareja. Dialógalo con tu media naranja.

Riqueza: Tu trabajo de tiempos anteriores te ha garantizado seguridad laboral, así que no temas disfrutar de un bien merecido descanso.

Bienestar: No dejes de lado tus instintos o convicciones por ir con la corriente. Sólo abandónalos cuando estés seguro de adoptar otros mejores.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Explorarás horizontes económicos y laborales totalmente nuevos para ti. No dejes que la melancolía y la inseguridad de amedrenten.

Amor: Momento de descubrimiento de nuevas relaciones. No desprecies aventuras románticas ya que en cada una aguarda una sorpresa.

Riqueza: Deberás redoblar la ya pesada carga horaria laboral para poder alcanzar tus fechas límites. Sigue adelante y no te rindas.

Bienestar: Pedir una mano a tiempo puede ahorrarte días de penurias. No hay nada vergonzoso en pedir ayuda cuando te ves desbordado completamente.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Día de compromisos y excesos en lo laboral. Discusiones con clientes y proveedores harán tu día aún más difícil.

Amor: Hoy te sentirás especialmente vulnerable porque los recientes acontecimientos en tu entorno te han afectado. Acude a tu pareja.

Riqueza: No dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secreto está en la tenacidad.

Bienestar: Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Enfócate en un numero fijo y limitado de actividades y llévalas a cabo correctamente.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Vivirás una dura lección sobre responsabilidad y dedicación al trabajo. Trata de no olvidarla, para no tropezar con la misma piedra.

Amor: No importa cuánto tiempo estés junto a tu pareja, sentirás que no te alcanza. Pon en pausa tu trabajo y llámala por teléfono.

Riqueza: Tus finanzas se verán afectadas por gastos imprevistos. Pero con un poco de creatividad e ingenio lograrás estabilizarte.

Bienestar: Buscarás encontrar la forma de entender a tu pareja completamente. Pero te percatarás que existen características que sólo pueden ser aceptadas.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes.

Amor: Las mentiras y los engańos no te llevarán lejos. Termina la relación con tu amante, antes de que esta termine con tu pareja.

Riqueza: Tendrás acceso a información clave que te permitirá desarrollar una ventaja competitiva frente a tus pares laborales. Aprovéchala.

Bienestar: Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza.

Amor: Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas.

Riqueza: No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos.

Bienestar: Busca descanso en la compańía de tus amigos aún así sea virtual y a distancia. Te ayudará a despejar un poco tu mente. Se vienen momentos inolvidables.

