El candidato a la Intendencia por el Partido Colorado estima que “si achicamos el gasto presupuestal, en un año se puede estar dando atención a temas urgentes”.

Alfredo Lago, uno de los candidatos a la Intendencia por el Partido Colorado fue el octavo entrevistado del ciclo San José Elige 2020.

Refiriéndose a la situación actual de su partido con respecto a la elección pasada donde cosechó un muy bajo caudal de votos dijo: “No me siento solo, hemos logrado en esta elección gente de bien”, por lo que consideró no estar en la misma situación de la elección pasada en la que “sentía que no tenía con quien conversar”. “Me siento sumamente satisfecho”, resumió.

Al hablar de su accionar político expresó que nunca necesitó cargos para escuchar o para plantear cosas que uno puede vislumbrar. “Yo no quiero pensar en los cargos, quiero pensar en los cambios, para impulsar los cambios no necesitás cargos” dijo, y consideró que es “viable” la posibilidad de alcanzar la Intendencia en caso de que “la gente así lo defina”.

Gran reorganización

El discurso de Lago se centra en la necesidad de reorganizar las finanzas de la Intendencia en función del déficit actual.

“No hemos achicado la deuda, viene en aumento, tenemos bicicleteo con los proveedores pese a que aumentaron los ingresos de la intendencia. Tenemos que tener un organigrama que se adecúe a la necesidad de las personas y no a la necesidad de la actividad política.

La reorganización pasa por achicar la burocracia de confianza, que no ha beneficiado al ciudadano, le ha sacado presupuesto para volcarlo a las necesidades que tenemos a lo largo y ancho de nuestro departamento que son que son muchas y grandes”, dijo.

Señaló que según cálculos de la propia Intendencia si se reducen solo los sub directores se lograría un ahorro aproximado al año de 1 millón de dólares, 5 millones en total si se considera el quinquenio.

Lago opina que San José necesita una “planificación estratégica” que hoy no hay. “Tenemos que hacer una gran radiografía y autocrítica”, sentenció.

“Tenemos que pensar en bajar impuestos, achicar la fiesta”, indicó, pero aclaró que “así como está tenés que subirlos, porque tenés que tapar agujeros”. El candidato colorado señaló que “lo que sucede es que no se está arriba de los procesos. No se tiene claro lo que es la gestión”.

Alfredo Lago confesó que sueña con que la de San José “sea una Intendencia de avanzada, que mire con las luces largas”, y estimó que si se “achica el gasto presupuestal, en un año se puede estar dando atención a temas urgentes», pero aclaró que el primer año será de “fuerte ajuste”.