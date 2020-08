También dijo que se suma a los cuestionamientos por el mal estado de las calles y adelantó que, en caso de llegar a ser elegida intendente de San José, tiene pensado no continuar con la Agencia de Desarrollo de Ciudad del Plata.

Ana Bentaberri, una de las candidatas a la Intendencia de San José por el Partido Nacional cerró la primera ronda de entrevistas del ciclo San José Elige 2020.

De lo primero que habló fue de la última encuesta de CIFRA que le da al Partido Nacional en San José un 44%, 19 puntos más que los que recogería el Frente Amplio, el más inmediato competidor político de cara a la próxima elección Departamental.

“Sin lugar a dudas que se presente una encuesta que da unos números alentadores al equipo le recarga las baterías, ellos así me lo han hecho saber todos estos días desde que apareció. Yo no me detuve a evaluar la encuesta, me parece que el candidato tiene que estar enfocado en lo que es la campaña política, en buscar posibilidades de acercarse a la gente, de conversar. No siempre lo podemos hacer de manera personal y está bueno que ese equipo que sí puede llegar a diferentes lugares, que esté con la camiseta puesta y con muchísimas ganas. En este sentido yo valoro muchísimo esta encuesta que nos dio positivo, pero también entiendo que el 27 de setiembre se define la carrera”, dijo.

“Estamos todos los candidatos trabajando y haciendo cada uno su tarea, entonces me parece que la gente decide, prefiero esperar al 27 de setiembre a la noche que la Corte Electoral diga claramente quién fue el ganador en esta oportunidad, y ya inmediatamente si me toca a mí ser la intendente de San José quedar conformando ese equipo con el que sueño a través de una mesa de concertación de políticas públicas, porque no es que unos van a quedar por el camino, sino que todos desde su lugar tenemos que seguir trabajando juntamente por el departamento de San José”.

Bentaberri se desempeñó como secretaria general de la Intendencia durante el periodo en el que José Luis Falero fue el intendente, por lo que muchos la consideran “su mano derecha” en lo que fue la gestión.

En tal sentido, si bien reconoció que “nos queda muchísimo por hacer”, agregó que “conformamos un equipo que ha estado presente en todos los rincones del departamento, no de manera personal tal vez, pero es un equipo grande, con muchísimos referentes y esos referentes tienen presencia cotidiana en todos los rincones del departamento”. Bentaberri valoró “muchísimo” lo que se ha hecho, ya que se ha ido cumpliendo con esas pautas de trabajo que se han ido conciliando con la ciudadanía, más allá de los reclamos de los que no soy ajena, porque todos tenemos que escuchar, pero se han ido cumpliendo las etapas propuestas”, dijo.

“Quedaron algunas pautas de trabajo que nos habíamos propuesto, cosas específicas quedaron por hacer, algunas de ellas pensamos no incluirlas para adelante, pero en su gran mayoría se ha cumplido. Trajimos una nueva modalidad de hacer obras, como es la carpeta asfáltica con una mayor duración. Dijimos que íbamos a avanzar casi en el 100% en el tema de cordón cuneta en San José, hoy los compañeros de la Intendencia están trabajando para alcanzar esa meta y ya nos queda muy poquito. Estuvimos presente en todos los puntos del departamento con obras puntuales, obras que piden los vecinos”, puntualizó.

Calles

“En obras es el primer tema que nos tiene que ocupar, no solo la gente, Ana también está preocupada, yo me sumo al cuestionamiento, más allá de que el equipo me explica que se viene trabajando, entiendo que nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo, mejorar primero que nada la flota que tenemos para hacerlo y fortalecer los equipos de trabajo que están vinculados directamente con esa tarea. Entiendo que años atrás se trabajaba muchísimo con equipos de la Intendencia, de compañeros del gobierno departamental, después se apuntó a la tercerización de esas obras para darle una mayor continuidad, me gustaría volver a fortalecer los equipos de trabajo de la Intendencia para poder acceder a un mantenimiento continuo”, expresó.

Consultada por si bajará las tercerizaciones indicó que es necesario “apuntar las tercerizaciones para las grandes obras, para la obra pública que también es necesaria, que también genera empleo y que también es bienvenida en el desarrollo departamental”.

Turismo

“Después de esta pandemia el tema turismo hay que repensarlo de la A a la Z, ver qué propuestas se priorizan y salir a buscar socios para esa gestión”, dijo Bentaberri, quien señaló que “hemos adelantado muchísimo, no podemos negar que recibimos los balnearios sin infraestructura, quedan cosas para hacer”.

La candidata por el Partido Nacional mencionó que se reunió con la Comisión de Cufré, donde se proyecta la construcción de un camping que demandará un esfuerzo para concretar esa obra que “tanto tiempo se ha esperado” y que permitirá al visitante acceda a comodidades y servicios en el balneario.

Al referirse a la Picada Varela en la capital departamental, consideró que para incentivar la concurrencia de la población hay que involucrar a otras áreas que complementen a Turismo, como Deporte o Cultura.

Polideportivo descartado

Al hablar de sus propuestas en el área deportiva, Ana Bentaberri descartó concretar el polideportivo en San José de Mayo, obra que había sido anunciada como pilar de la campaña electoral pasada por el ex intendente José Luis Falero.

“Tanta institución que hay en el departamento, creo que nuestra vía de desarrollo deportivo tiene que ser a través de esas instituciones, con una planificación estratégica que no la tuvimos, hago el mea culpa”, dijo la candidata.

Consultada por si el polideportivo está descartado respondió: “Sí. Me gustaría poder conformar en la zona de Ciudad del Plata, no un polideportivo de aquellas magnitudes como se había planificado, pero sí un ámbito de participación para los vecinos, sobre todo para los jóvenes, que tuviesen un punto de referencia en cuanto al deporte. No construir desde lo público sino fortalecer las instituciones que ya tienen una trayectoria tremenda en el departamento y que son parte del desarrollo departamental”. Bentaberri entiende que de esa forma se podrá potenciar diferentes disciplinas con la infraestructura ya existente, lo que significará un respaldo para las instituciones.

Estadio de Baby Fútbol

“El estadio de baby fútbol sigue siendo un debe porque no se ha terminado, más allá de que se empezó y se adelantó. Tenemos el compromiso de terminarlo y de buscar la mejor manera de gestionarlo. Buscando socios que le den una gestión continua, no se trata de conformar un lugar para hacer una actividad al año, sino que los clubes que están vinculados al baby fútbol le puedan dar vida y que la Intendencia respalde esa gestión. Entiendo que hay que terminar esa obra que está casi al 70%”, indicó.

Zonificación de Ciudad del Plata

“Siempre nos quedamos cortos en Ciudad del Plata, no vaya a pensar la gente que Ciudad del Plata está solucionado con mandar dos funcionarios más, entiendo que allá es una zona que tenemos mucho por hacer. Estamos pensando en dividir una zona tan amplia del departamento en dos o tres zonas en cuanto a esquema de trabajo, que tenga un capataz con su cuadrilla y que estén todos los días vinculados con la zona”.

“Mi idea es no continuar la agencia de Desarrollo, el equipo quiere acceder a la Alcaldía de Ciudad del Plata, pero si no se accede la propuesta nuestra desde el gobierno departamental es la misma, no tiene variación, si el alcalde es del Partido Nacional o si es de otro partido político” resumió.

En otro pasaje de la entrevista Bentaberri dijo que “hay que seguir votando al Partido Nacional porque tiene experiencia de gobierno, ese tropezar, caerte y levantarte de nuevo, el conocimiento real de todos los rincones del departamento, de las necesidades de la gente, de haber ido conformando a través de la historia de Partido Nacional en San José los referentes locales que son nuestra mayor fortaleza, eso le da San José un respaldo desde lo político para alcanzar un desarrollo sostenible departamental” concluyó.