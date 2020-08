En una plantación de té en Munar, India, dos canes buscan a sus dueños entre los escombros luego de cinco días de espera.

Hace unos días hubo un importante deslizamiento de tierra en Munar, India. Luego de inundaciones causadas por semanas de lluvia, los escombros enterraron a muchas personas bajo barro y escombros. Además de algunas muertes confirmadas, hay varios que aún están desaparecidos. Bomberos y policías están día y noche intentando encontrarlos mientras que sus familias y hasta sus perros están esperando a que los hallen.

En una de las plantaciones de té, varios trabajadores no lograron emerger y, luego de cuatro días, muchos perdieron la esperanza. Sin embargo, dos canes no lo hicieron. Desde que sucedió el deslizamiento, los animales se mantuvieron firmes en la espera. No se marcharon del lugar incluso cuando les ofrecieron comida. Los bomberos, al remover los escombros, intentaron alejarlos pero siempre regresaron en busca de sus dueños.

Los perros están esperando hace cinco días. (Foto: India Times).

Los rescatistas han trabajado desde el inicio y ya salvaron a 12 personas. Pero lamentablemente también recuperaron 49 cuerpos sin vida. /Fuente: Radio Mitre

