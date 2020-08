Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Necesitas estar dispuesto a aprender. Disponibilidad y un trato agradable, son algunos secretos para mejorar en la vida.

Amor: Las personas que ya tienen pareja no renunciarán a su libertad y eso puede ocasionarles más de un conflicto.

Riqueza: Es probable que debas dedicar gran parte de tu tiempo a reuniones empresariales o a coordinar un equipo, pero tú esfuerzo será recompensado.

Bienestar: Te sacarán de las casillas fácilmente, pero recuerda que si escuchas sin agredir negociarás mejor en la crisis.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Trata de no caer en depresiones puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Busca reforzar tus ideas y tu optimismo.

Amor: Vivirás momentos de éxtasis y otros de cierta desolación. No dejes de lado a tus amigos de siempre, y menos a tu familia.

Riqueza: Tal vez reemplaces a alguien que deja su puesto. Si actúas de buena fe, la culpa no tendrá lugar y te irá de maravillas.

Bienestar: Conviene que no tomes los problemas a la tremenda. De otra forma, caerás en frecuentes estallidos emocionales que no serán nada buenos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Algunas nuevas amistades o conocidos te podrían acercar a personas vinculadas fuertemente con el poder. Aprovecha la oportunidad.

Amor: La carga ha sido pesada y las cosas han resultado bastante intensas. Al fin, se calma todo y puedes mirar hacia adelante.

Riqueza: Aparece una necesidad de cambios y reorganización profesional, y tendrás que tomar decisiones administrativas y económicas.

Bienestar: Deberás medir tus palabras y controlar tus impulsos si no quieres herir al otro injustificadamente. Esa persona tiene sentimientos y te necesita.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeńo buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.

Amor: No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.

Riqueza: Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.

Bienestar: Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Una lección te hará entender que no puedes confiar sólo en tu buena estrella en los negocios. En la pareja, situaciones límites.

Amor: Riesgo de embarazos no deseados. Sé muy cuidadoso con tus encuentros en el día de hoy, disfrútalos pero con protección.

Riqueza: Una infusión tremenda de capital se aproxima, asegúrate de estudiar el medio e invertir correctamente.

Bienestar: No busques resultados inmediatos en proyectos importantes. Todo aquello que vaya a hacer diferencia en tu vida llevará tiempo y esfuerzo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Disfruta de un momento a solas para reencontrarte contigo mismo. Aprovecha este instante para despejar tu mente.

Amor: Se producirán roces y entredichos por tensiones laborales en el seno de la pareja. Recuerda que cuando se habla enojado no se piensa.

Riqueza: Algunos proyectos en los que tenías puestas tus esperanzas han fracasado. No te desanimes, son las reglas del juego.

Bienestar: No te abstraigas totalmente de la realidad en un mundo de sueńos y fantasías. Busca alcanzar el equilibrio entre lo real y lo intangible.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Será un buen momento pensar nuevamente lo que realmente quieres de tu vida. Busca ayuda en tus seres cercanos, te comprenderán y ayudarán.

Amor: Hoy te darás cuenta lo mucho que extrańas la presencia de tu ex pareja. Busca una forma de hacérselo saber.

Riqueza: Conseguirás el apoyo de alguien inesperado que saldrá en tu ayuda frente a un conflicto laboral. Muéstrate agradecido.

Bienestar: Muéstrate calmo y con paso firme en cada decisión que debas tomar en un ambiente hostil. No hagas alarde de tus virtudes o eco de tus defectos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Aprovecha cada segundo del día porque estarás con todas tus capacidades a flor de piel. Sé paciente con los errores ajenos.

Amor: La vida nos ofrece pocas segundas oportunidades. Asegúrate de no cometer los mismos errores otra vez y muestra que has cambiado.

Riqueza: No olvides tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Te notarás nervioso y compulsivo, mejor cálmate.

Bienestar: No subestimes los conocimientos adquiridos de ninguna índole porque nunca sabes en qué momento podrás usarlos.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Necesitarás más fuentes de motivación para seguir el ritmo que llevas. Recuerda que la pareja no es un trabajo, así que sé más sensible.

Amor: Es momento de revisar las tareas pendientes a nivel laboral y armar un plan de acción para poder cumplirlas todas en tiempo y forma. Te lo agradecerán.

Riqueza: Te mostrarás inmutable ante la crisis en tu ambiente laboral. Otras personas notarán esto, y servirá para promociones futuras.

Bienestar: No dejes que el alcanzar tus metas evite la formulación de otras más altas. El cielo es el límite, así que no temas proponerte retos importantes.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tu sagacidad y astucia te abrirán puertas en el ámbito laboral. En el amor, muéstrate sencillo y humilde con tu pareja.

Amor: Momentos de tensión en la pareja. Proponle un tiempo para conversar y mantente calmo y dispuesto a escuchar.

Riqueza: Disfrutarás de una muy merecida cena en compańía de una persona de tu agrado. Te lo mereces debido a los esfuerzos realizados en este último tiempo.

Bienestar: Agota todos tus recursos antes de darte por vencido en una relación. Si bien sentirás la pérdida, no tendrás nada que reprocharte en el futuro.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles.

Amor: Evita la soledad. El distanciamiento no quiere decir que debas permanecer solo. Realiza llamadas telefónicas o encuentros mediante video llamadas con tus seres cercanos.

Riqueza: El compańerismo será más importante que los intereses personales. Busca el desarrollo del conjunto, así todos saldrán ganando.

Bienestar: Antes de criticar a los demás, asegúrate de que no estén presentes, ya que podrías tener serios problemas. En boca cerrada no entran moscas.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sin poder renovarte pese a las ganas que puedas tener, harás cambios que considerabas imposibles, y serán muy positivos.

Amor: Tendrás muchas amistades y relaciones superficiales. Pronto te llegará la hora de una relación con más compromiso.

Riqueza: Tus locos sueńos de grandeza se pueden transformar hoy en realidad tangible. Eres el rey y debes aprovechar los recursos disponibles.

Bienestar: Es mejor una reconciliación a tiempo con la gente que quieres. Arrastrar pleitos resulta agotador, y no te hará bien.

