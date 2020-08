Una joven mujer de Santa Lucía vivió un angustiante momento cuando retornaba sola conduciendo su auto desde Montevideo por la ruta 5. Fue seguida y acosada por cuatro sujetos armados, uno poseedor de antecedentes penales, que se movilizaban en otro automóvil.

La situación se registró días atrás pero la mujer decidió romper el silencio en las últimas horas “por seguridad”. Para esta nota también prefirió mantener su nombre en reserva y señaló que “en esa semana sucedió esto mismo 9 veces y solamente 3 llamaron al 911”.

Esto escribió en Facebook:

«A la Policía, Policía Caminera y PADO dirijo mi agradecimiento.

Narro lo que me sucedió hace un tiempo (no mucho) para que estén atentos y ante lo mínimo pidan ayuda.

Salía en mi vehículo por los accesos desde Montevideo hacia Canelones por ruta 5 a las 23:30hs. Poco usual en mi ya que no acostumbro a transitar por la ruta a esa hora. Había neblina y el tránsito era mínimo (me cruzaba 2 o 3 autos cada tanto).

Sobre el kilómetro 13 noto que un auto me hace señas con las luces para que le permita pasar ya que yo venía sobre el lado izquierdo de la ruta a una velocidad de 110km/h, en ese momento lo único que llamó mi atención es que teniendo toda la ruta libre para pasarme por la derecha insistía con el juego de luces.

Prendí señalero y me volqué hacia la derecha. Para mi asombro el vehículo hizo la misma maniobra y se pegó a mi auto insistiendo con el juego de luces (a todo esto ya estaba llegando al kilómetro 20). Me asusté. Me asusté tanto que no lograba pensar con claridad, lo único que sabía es que no podía detenerme y que estaba sola. Miré por el espejo retrovisor y tomé la dimensión del problema. Estaba tan oscuro que ni siquiera llegaba a ver cuántas personas iban en ese vehículo.

Tomé el celular, marqué 911 y casi llorando dije: buenas noches, necesito ayuda. No me pregunte por qué pero siento que estoy en peligro. Quizás exagere pero me están siguiendo, no puedo manejar tranquila y un vehículo viene pegado a mi hace ya como 15 o 20 kilómetros. Por favor ayúdeme.

El operador me dijo: señora, cuelgue el teléfono que de inmediato la van a llamar, habilite su cámara, no frene y sobre todo mantenga la velocidad. Tranquila que ya la localicé por la señal de su celular, cuelgue.

Ni bien colgué me llamo Virginia, policía, 42 años. Esa noche fue mi mejor amiga. Le expliqué cómo pude, rápido, sin encontrar muy bien las palabras, sin poder pensar mucho, solo manejando y pensando en mi y en mis hijos. Manteniendo la velocidad como me lo habían indicado. De pronto el auto me pasa y sigue delante de mí a una velocidad menor, me vuelco a la izquierda y hacen la misma maniobra pero esta vez siguen atrás.

Cuando paso por los accesos a Las Piedras aprovecho para mirar nuevamente por el retrovisor ya que ahí hay muchas luces. Lo que vi me hizo entrar en una especie de pánico. 4 sujetos y los 2 que venían atrás saltaban dentro del auto y reían. Adelante no logré ver con claridad porque tenían gorros con viceras grandes. Créanme que en ese instante sin poder pensar dije en voz alta “vehículo peligroso con 4 sujetos de actitud sospechosa”… Virginia al ver mi rostro y escuchar esto me dijo – solo seguí así por 2 kilómetros y medio, estamos contigo, no estás sola y no te va a suceder nada – ni bien terminó de decir esto veo que de la nada sale un auto contramano, hacia mi, con las luces largas y de frente. No sé porqué no colapsé, pero solo quería llegar a mi casa y ver a mis hijos. No le podía decir a Virginia lo que sucedía porque no me salían las palabras, ni daba crédito a lo que veía.

Yo no sé qué vio Virginia en mi rostro en ese momento pero me gritó “acelerá, esquiva lo que puedas y acelerá que ya estás acá con nosotros”… no sé qué hice, solo miré el cuentakilómetros y marcaba 140km/h y los dos autos venían pegado a mi.

De repente en el kilómetro 30 me encuentro con 2 camionetas de la policía Caminera, por el retrovisor veo 2 camionetas PADO y sobre el cantero central de la ruta 5 habían 3 motos y 1 camioneta policial. Apreté el freno y el auto quedó seco, mis manos estaban hinchadas, mis piernas temblaban, sentía las voces con eco y no comprendía lo que me decían. Un policía me ayudó a bajar del auto, me llevó hasta la camioneta, puso una manta sobre mis hombros y me trajo un termo con café y galletas sin sal. Todo en mi se negaba a mirar esos autos, no quería saber qué pasaba, solo quería llegar a casa. Luego de un tiempo me escoltaron y me acompañaron hasta la puerta. Me senté en la mesa de la cocina miré la hora en el microondas y eran la 01:30, casi el tiempo de un viaje normal, pensé.

En ese momento me llamó Virginia y me preguntó cómo estaban mis hijos; supongo que durmiendo, respondí…

Esto fue todo. A las horas me notificaron que en el auto habían encontrado armas de fuego y 1 de los sujetos tenía antecedentes penales.

Hoy lo puedo contar, no lo hice antes por mi seguridad. En esa semana sucedió esto mismo 9 veces y solamente 3 llamaron al 911«.