Álvaro Delgado con 52% y Daniel Salinas con 51% son las dos figuras con mayor aprobación.

La consultora Panorama dio a conocer su último sondeo de opinión pública respecto a percepción de los uruguayos en torno al COVID 19 (así como temas políticos), con un tamaño de muestra de 965 casos.

De acuerdo a este informe, el porcentaje de encuestados que declara verse preocupado por la posibilidad de contraer COVID-19 se mantiene en niveles similares a los de la medición anterior: 32% se siente preocupado por la posibilidad de contraer el virus, mientras que el 40% dice no estarlo.

Comparativamente, los mayores niveles de preocupación se identifican entre las mujeres y las personas de menor nivel educativo.

El 34% de las personas consultadas considera adecuada la reapertura de los teatros (38% no, y 27% no sabe), mientras que el 31% considera adecuada la reapertura de los cines (41% no) y los espectáculos musicales (con un 44% que se opone).

Cuando se les consulta si concurrirían a algún espectáculo cultural, la mitad indica que sí lo haría. Los cines son los que presentarían mayores niveles de asistencia (3 de cada 10 dice que concurriría).

COVID. Las medidas tomadas por el gobierno nacional como respuesta al COVID-19 fueron evaluadas como adecuadas por el 61% de las personas encuestadas, lo que implica un descenso de 10 puntos respecto a junio. 18 % desaprueba las medidas.

Los mayores niveles de aprobación se identifican entre los votantes de la coalición y entre las personas de nivel educativo bajo.

En cuanto a la gestión del gobierno en términos generales, la evaluación del gobierno desciende al 51% (33% la desaprueba). Nuevamente los mayores niveles se identifican entre los votantes de la coalición, las personas de nivel educativo bajo y las mujeres.

LÍDERES. Al considerar la serie histórica, se identifica un descenso en la evaluación de la mayoría de los líderes.

En la presente medición, los líderes de gobierno con mayores niveles de aprobación son Álvaro Delgado (52%), Daniel Salinas (51%) y Luis Lacalle Pou (49%). Jorge Larrañaga registra el mayor nivel de desaprobación (47%) pero al mismo tiempo es el cuarto con mejor aprobación (con un 40%). / Montevideo Portal