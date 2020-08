«Vamos a tratar de ser los primeros en la fila» una vez que se demuestre su eficacia, dijo el mandatario

El presidente Luis Lacalle Pou habló este lunes sobre la vacuna rusa contra el Covid-19 y afirmó que hay “una ansiedad controlada en el mundo y en Uruguay por tener una vacuna que cumpla con el fin exigido para nuestra salud”, informó Subrayado.

Lacalle Pou dijo en Young que, una vez que se demuestre la eficacia de la vacuna, “vamos a tratar de ser los primeros en la fila para obtener al menos 2 millones de dosis para poder vacunar a los uruguayos”.

El presidente respondió a críticas del Frente Amplio sobre que las acciones del gobierno han sido insuficientes en el combate al coronavirus. “La población tiene que ver si se ha hecho lo posible o no. Obviamente que siempre queda algo por hacer. Yo no conozco un gobernante infalible”, contestó.

Lacalle Pou se refirió al plan de ahorro anunciado en campaña y previsto por el gobierno al comenzar el quinquenio. El mandatario afirmó que hubo que priorizar “si no había gente que no iba a comer, que no iba a tener asistencia, que iba a pasar mal su familia”.

“Se va a gastar en el entorno de los 600 millones de dólares, y plata en Uruguay no sobraba porque se la habían gastado”, aseveró.

El mandatario indicó que se extremarán los controles y se trabajará fuertemente con la Intendencia de Rivera, tras el surgimiento de un nuevo brote de coronavirus en esa ciudad.

“Son brotes que íbamos a tener, que obviamente no son bienvenidos, pero era quizá lógico que se produzcan”, afirmó, aunque destacó el nivel de acatamiento de las medidas sanitarias.

Lacalle Pou recordó que en Uruguay casi todas las actividades abiertas y “que no haya contagios cuando abrimos la economía, cuando abrimos la vida social es muy difícil. El tema es tenerlo controlado”. / Fuente: Subrayado