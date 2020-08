Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te verás atraído por las causas solidarias. Durante el día buscarás todo tipo de información sobre cómo realizar aportes.

Amor: Hoy caerás en cuenta que una relación puramente física no te satisface. Buscarás llevar tus relaciones un paso más allá.

Riqueza: Cierra los cabos sueltos que estás teniendo, de lo contrario te traerán graves problemas laborales en el futuro.

Bienestar: No dejes de lado a tus seres queridos. Interésate más por cumplir con las promesas o compromisos que haces con ellos.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu paciencia será puesta a prueba ya que te asaltarán problemas desde todas las direcciones. Conserva la calma y los superarás.

Amor: Hoy sońarás despierto durante todo el día, no podrás mantener a tu pareja fuera de tus pensamientos. Disfruta del amor.

Riqueza: Si notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aunque pongas todas tus energías en él, aprende a pedir ayuda.

Bienestar: Mira más allá de tus fronteras porque existe gente que requiere de tu ayuda. Interésate por la beneficencia y aporta tu granito de arena.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy es el día en el cual tu mente cerrada te dará problemas y deberás lidiar con situaciones de estrés en lo laboral.

Amor: Sé tolerante con tu pareja y verás que las cosas se resuelven de mejor manera que si actúas de forma desconsiderada.

Riqueza: No te muestres como un optimista empedernido en negocios. En materia de capital, debes de estudiar todas las posibilidades.

Bienestar: Te sorprenderá el derroche de empuje que podrías llegar a experimentar si es que pones todas tus energías en el trabajo que realizas.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

El éxito en lo laboral es algo de lo que no te cansas. Pero te tendrán malas noticias en las relaciones sentimentales.

Amor: Encontraste la persona indicada. No temas perderla, disfruta del amor y déjate llevar por este sentimiento tan hermoso.

Riqueza: Estás en la cuenta regresiva, ya que a un paso de tu promoción finalmente puedes ver los frutos de tanto sacrificio.

Bienestar: Debes recobrar un poco de carińo por ti mismo. Tu cuerpo es tu templo, y debes mantenerlo adecuadamente o no tendrás el rendimiento deseado.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Buscarás soluciones rápidas a problemas complicados y esto los empeorará aún más. No siempre el camino más corto es el mejor.

Amor: Lograrás conversar con tu pareja abiertamente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco, podrán llegar a eliminarlos.

Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinanciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy cuidadoso con lo que firmas.

Bienestar: La destreza y confianza en una actividad sólo se desarrolla mediante la práctica constante. Enriquece tu conocimiento con los medios a tu alcance.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy puedes hacer algo que nunca antes habías hecho. Deja que corra tu imaginación y disfrutarás experimentando nuevas actividades.

Amor: Las discusiones, malentendidos y diferencias de opinión salpicarán tu vida amorosa y quizá sean la causa de cierta inestabilidad.

Riqueza: No todos comparten tu sentido de responsabilidad ni tus mismas ambiciones. Ten cuidado, porque pueden jugarte en contra.

Bienestar: Procede con tu acostumbrada inteligencia y todo saldrá como lo calculaste. Un poco de ayuda no te vendría mal, así que consigue buenos aliados.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Vuelve a ser un período algo intransigente. Las cosas están en un punto estable, pero de cualquier manera no te confíes.

Amor: La rutina está apagando tu pasión e interés, intenta realizar nuevas actividades conjuntamente con tu pareja.

Riqueza: Si quieres salir adelante a nivel profesional, tienes que moverte. Tu actitud positiva te favorecerá y te abrirá puertas.

Bienestar: Las luchas de poder en el trabajo suelen ser muy agotadoras. Deberás poner límites y reorganizar tus métodos de trabajo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Día estimulante, de esos que cuesta olvidar. Lucidez en aumento para el amor y los negocios, la suerte está ahí para ti.

Amor: Tus sentimientos no te dicen toda la verdad. Te imaginas muchas cosas, sin embargo a veces te engańas a ti mismo.

Riqueza: La situación no es fácil, y conseguir algún éxito requerirá de esfuerzo, paciencia y muy buena actitud. Valora toda ayuda.

Bienestar: Toma tu vestimenta de líder y lúcela con orgullo. Hoy es el día para que seas tú quien marque el paso, en lugar de comprometerte a llevarte bien.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Sé muy cuidadoso en la forma en la que conduces tus acciones el día de hoy, ya que estarás propenso a accidentes inesperados.

Amor: Notarás la falta que te hace tu pareja al sentirla lejos debido a un deterioro de la relación. Haz lo imposible por retenerla.

Riqueza: Disponiendo de un poco de tiempo libre por la conclusión de tus trabajos, empezarás a encargarte de los trámites retrasados.

Bienestar: Que el susto que te has llevado con tus familiares, te sirva para estar más cerca de ellos. No dejes de decirles cuánto los quieres.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Se presentará la oportunidad de dar un paso adelante del resto. Será una jornada de excelentes augurios laborales.

Amor: Día particularmente negativo para estar acompańado. Te verás muy malhumorado y con tendencia a hablar más de lo que debes.

Riqueza: Avanzarás entre una telarańa de problemas que te retrasarán en tus proyectos. Resígnate a ir despacio.

Bienestar: Encuentra el equilibrio adecuado entre tu trabajo y tu familia. Ambos son importantes para ti, así que no descuides ninguno.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Te verás con mucho poder de convencimiento y lograrás persuadir de realizar tus deseos a cuanta persona tengas cerca.

Amor: Tu falta de personalidad terminará por acabar con tu pareja. Utiliza el día de hoy para ver qué aspectos debes cambiar.

Riqueza: No dejes que la desesperación te agobie y supere. Se acercan tiempos mejores donde recuperarás con creces lo invertido.

Bienestar: Hoy caerás en cuenta de que lo superficial e insustancial llena tu vida. Te has convertido en un ser vacío y puramente superficial.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Encontrarás el impulso que necesitas para poner a rodar tus ideas creativas. En poco tiempo llega la inspiración.

Amor: El miedo al compromiso es totalmente natural, pero hoy te darás cuenta lo profundo de tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: No apuestes todo a esa oportunidad nueva que conseguiste. Ve con cuidado y no dejes de lado tu empleo seguro.

Bienestar: Busca ir más allá, no te encasilles en los preconceptos de lo que piensas que la vida debe ser. Aprende, muévete, no te estanques.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy