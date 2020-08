Será en el marco de una conferencia de prensa que se realizará en la Casa del Partido Nacional a partir de las 18 horas.

El pasado 20 de julio, en declaraciones radiales, el senador y líder de Alianza en San José, Carlos Daniel Camy, confirmaba el apoyo de su sector a la ex secretaria general de la Intendencia.

En aquella ocasión, el legislador dijo que la definición había llegado luego de haber encaminado un acuerdo relacionado con los compromisos de gestión.

«Tenemos la misma visión respecto a las acciones que hay que implementar» señalaba el legislador en aquella oportunidad, adelantando que los compromiso están relacionaos con «la salud financiera» de la Intendencia.

Durante los últimos cinco años, Alianza formuló duros cuestionamientos al manejo financiero de la Intendencia realizado por el Sumate.

El punto más alto de esas diferencias se dio en el 2017 y tuvo como corolario la decisión del ex intendente Falero de separar del gabinete a los por entonces directores de Gestión Ambienta y Salud, Yarwyn Silveira, y Cultura, Juan Carlos Barreto, así como al sub director de Cultura, Fernando Menéndez, luego de que Alianza no votara en la Junta Departamental un pedido de anuencia para obtener un préstamo de $ 64: ante el BROU para reparar caminería por entender que la comuna no estaba en condiciones de hacer frente a nuevas deudas.