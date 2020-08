Son las listas de Convergencia Popular que, calcadas, respaldan las candidaturas de Pablo Urreta y Ma. Noel Battaglino.

Ambas están encabezadas por Cecilia Marcos, docente de la escuela técnica Alfredo Zitarrosa de Ciudad del Plata, quien buscará alcanzar una banca en la Junta Departamental de San José.

Marcos destacó que, además, están integradas por vecinos de varias localidades del departamento.

«San José necesita un gobierno popular y frenteamplista, donde las mayorías y los olvidados de siempre estén representados«, expresó.

Por su parte, el líder del sector y diputado por Montevideo, Mariano Tucci, dijo estar «absolutamente convencido» que el Frente Amplio tiene «todas las chances» de ganar el gobierno departamental.

«Y no solamente lo decimos nosotros, lo han dicho jerarcas de las anteriores administraciones, que han hablado de resultados acumulados negativos, de la cantidad innecesaria de cargos de confianza y de una situación financiera delicada. Son situaciones que no se soportan más, la gente lo sabe. Por eso, la única forma para tratar de modificar esta realidad que no la favorece es que el Frete Amplio acceda al gobierno», afirmó.

Tucci dijo además que las listas 46 y 46000 son «canales para los que se sienten desmadrados de los liderazgos de los partidos tradicionales o del resto de los partidos que forman parte de la coalición multicolor, ya que en pimiento de nuestro sector hay una corriente importante de compañeros que venimos de los partidos tradicionales», recordó.