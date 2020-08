Un hombre decidió actuar al estar cansado de que le obstruyan la entrada de autos de su casa, en Margate, Inglaterra.

En Inglaterra, un hombre se cansó de que le obstruyan el garage de su casa con autos ajenos y decidió actuar al respecto. Se trata de Tobe Bailey, un constructor de 49 años que vive junto a su esposa y sus siete hijos en la localidad de Margate, a 120 kilómetros al sur de Londres.

Si bien la familia Bailey colocó un cartel que prohíbe estacionar en el lugar, dos o tres veces por semana encuentran un nuevo vehículo infractor allí. La última vez, el padre de familia sintió la necesidad de darle una lección a la dueña del auto en infracción.

“Prohibido estacionar. Entrada privada. No obstruya. En constante uso. Gracias”, sostiene el cartel de la familia.

En ese sentido, el hombre envolvió en bolsas de plástico el Vauxhall Corsaazul que bloqueaba la entrada y salida de su hogar. Sin embargo, antes de actuar decidió darle una última oportunidad al dueño del vehículo y le dejó un cartel escrito a mano para que por favor moviera el automóvil.

“Me senté en el balcón, abrí una lata de cerveza y esperé“, explicó el señor a la prensa local. Entonces, contó lo que sucedió: “No pasó nada, no vino nadie. Me fui a cenar y el auto seguía allí cuando volví”.

Foto: Triangle News.

Luego de la falta de respuesta, actuó: envolvió el auto entero con un rollo de plástico negro. De arriba a abajo, de un costado al otro el dueño del garage llenó de plástico al vehículo infractor, cansado de que la situación se repitiera seguido.

Cómo reaccionó la dueña del auto estacionado en el garage

Finalmente, una vez que terminó su acción, apareció la dueña del auto azul. “No sabía cómo pedirme disculpas, dijo que le había parecido muy gracioso y prometió que no estacionaría más en ese lugar“, detalló Bailey a Metro, un diario británico.

En ese sentido, el hombre también contó que la mujer se tomó con un humor positivo el actuar del dueño de la casa. Además, aseguró haber entendido que cometió una infracción. “Solo le tomó unos minutos sacar el plástico y el auto quedó más limpio que antes”, añadió al respecto. /Fuente: Radio Mitre

