Los docentes de secundaria nucleados en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) continúan con las movilizaciones en reclamo por los recortes presupuestales.

El vocero de Fenapes, Marcel Slamovitz, indicó a Telenoche que están «distorsionando el servicio y lo sabemos, el tema es que hay recortes, el gobierno ha mentido al decir que no había recortes y cuando van nuestros compañeros se habla de entre un 22 % de recortes«.

Esto significa, según Slamovitz, que «más de dos mil profesores y profesoras quedan sin trabajo, pero tan importante que los grupos se van a superpoblar, grupos que hemos logrado tener 25 en promedio en ciclo básico y 30 en bachillerato pasan a 40». «Eso tiende a destruir la educación pública que con tanto esfuerzo durante más de 100 años el Uruguay ha construido», advirtió.

«El ministro de Educación en vez de estar preocupado, dice que hubiera sido mejor no hacer los paros y nosotros decimos que hubiera sido mejor no hacer recortes en la alimentación de los niños, hubiese sido mejor no hacer recortes en los grupos y en la calidad de la educación pública», aseveró.

Por otro lado, el dirigente aseguró que si bien exhortaron a los asistentes al uso de las mascarillas y a mantener el distanciamiento físico, el discurso de alarma del gobierno en los últimos días tiene el objetivo de frenar las movilizaciones.

«Exhortamos, pero me parece que desde las autoridades hay mucho doble discurso, nosotros hemos cuidado a los chiquilines, pero nuestros trabajadores en Montevideo y a lo largo y ancho del país van en los ómnibus abarrotados de gente y nunca hemos escuchado al ministro de Salud Pública ni a las autoridades del gobierno alarmarse», denunció.

«Parece que el coronavirus afecta a unos y a otros no, creemos que el discurso de los últimos días es para frenar la movilización y nada tiene que ver con lo sanitario», concluyó. / Fuente: Telenoche