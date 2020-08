Tres encapuchados, sorprendieron a una mujer mientras dormía, y utilizando la fuerza le exigieron dinero.

El hecho se registró próximo a las 3 de la madrugada del pasado martes y la víctima fue la reconocida artista plástica Cristina Veiga. Ella misma narró lo sucedido al programa Sobremesa de Radio 41 que conduce el periodista Jorge Gutiérrez Pérez.

“El martes por la noche a las 3 de la mañana estaba dormida y en un momento me despierto y tenía tres personas, tres varones rodeando mi cama”, dijo la mujer que reside cerca de la plazoleta del barrio Colón.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda tras forzar la puerta principal encontrándose con la mujer que esa noche, coincidentemente, estaba sola.

Inmediatamente después la sacaron de la cama golpeándole la cabeza, aparentemente con la culata de un revolver, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo con abundante sangrado. Tomándola del pelo la arrastraron y le exigieron la entrega del dinero.

“Yo pedía por favor, rogando que no me mataran, porque siempre tenés una fantasía si te pasa qué harías en esa situación, y cuando te pasa es como que estás viviendo una película de terror, no podés creer lo que te está pasando” narró.

Eran tres “muchachos jóvenes” que cubrían sus rostros con capuchas. “Los perros no ladraron porque estaban asustados como yo, los animales también estaban aterrados de la violencia de los muchachos” agregó Veiga, quien hace un año y medio atrás también había sido víctima de un hecho delictivo por lo que desde ahí ya no tiene cosas de valor en su domicilio.

De todos modos los malhechores, que actuaron con “una violencia impresionante”, se llevaron dos celulares, tablets y todo lo que encontraron a su paso.

“Vos no sabes si te van a matar, te están apuntando, patoteando, arrastrando del pelo, pegándote…sentís que te matan, estás a merced de ellos y no podés hacer nada, el miedo te paraliza”, concluyó.