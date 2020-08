El hecho ocurrió en San Antonio, Jujuy. Un trabajador rural lo registró en un video. Las imágenes pueden herir la sensibilidad.

Un productor agropecuario faenó una vaca y encontró un ternero de dos cabezas en su interior, en la ciudad rural de San Antonio, en Jujuy. Asombrado, decidió grabar su insólito descubrimiento y el video del hecho, que puede herir la sensibilidad, se volvió viral.

“Compre una vaca para tener carne y evitar salir por unos días por el tema de la pandemia“, explicó Guillermo Herrera al medio El Tribuno. En ese sentido, detalló: “Cuando voy a faenar el animal, me doy cuenta que estaba preñada y la sorpresa me la llevé cuando vi que el ternero tenía dos cabezas“.

Faenó una vaca y encontró un ternero con dos cabezas.

Según el medio provincial Somos Jujuy, el trabajador aseguró que “se optó por faenarla porque es una vaca brava, de esas que ‘botan a la cría’ como se dice en el campo”. También contó que la vaca estaba sin vida, al igual que su ternero.

Al respecto, dio por sentado que “si hubiera nacido con vida por supuesto que la hubiéramos criado, es una vida“. Además, comentó que al viralizarse las imágenes del animal con dos cabezas, la gente de la zona se contactó con él. “Hay vecinos que me pidieron verlo y hay gente que subió fotos y me preguntaban por el ternero. Los supersticiosos y los curiosos me dijeron un montón de cosas buenas y malas”, confesó el productor. /Fuente: Radio Mitre

