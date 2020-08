Lo indicó el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte quien, junto a su equipo, analiza medidas para promover al sector.

«La deuda del sector lechero es del orden de los 250 millones de dólares (…) es una situación que no es que no se pueda salir, pero no es fácil» advirtió el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, informó Telenoche este viernes.

Autoridades encabezadas por el Ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se reunieron en Presidencia para buscar acciones para promover el sector lácteo y revertir la situación de los últimos años, cuando se perdieron muchos productores.

«Tenemos que concentrarnos en resolver los problemas que están limitando a que los productores produzcan más leche, y en este sentido quiero destacar que el clima que en otros momentos nos castiga en este momento nos está dando una gran mano y estamos teniendo incrementos productivos», destacó el ministro.

Si bien el incremento en la producción es «motivante», para el ministro, advirtió que «el problema persiste». «Tengan en cuenta que la deuda del sector lechero es del orden de los 250 millones de dólares (…) es una situación que no es que no se pueda salir, pero no es fácil, entonces hay muchas personas que por distintas razones abandonan este sector y desgraciadamente vemos irse productores», explicó.

Por otro lado, Uriarte reconoció las medidas tomadas en el pasado, que en muchos casos el gobierno ha prolongado, pero entiende que «hay mucho por lo cual se puede innovar». «Hay que ir atendiendo dónde están los cuellos de botella a nivel productivo e industrial y tratar de ir solucionándolos para motivar a la gente y que la lechería vuelva a retomar un camino de crecimiento que nunca debió abandonar», sentenció el ministro. / Fuente: Telenoche / Foto: Todo el campo